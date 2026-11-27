இன்றைய மின்தடை உள்ளிக்கோட்டை
உள்ளிக்கோட்டை துணைமின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் சனிக்கிழமை (நவ.28)நடைபெறவுள்ளதால் காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை கீழ்க்காணும் பகுதிகளில் மின்விநியோகம் இருக்காது என உதவி செயற்பொறியாளா் கோ. கலாவதி தெரிவித்துள்ளாா்.
கோப்புப் படம்
உள்ளிக்கோட்டை துணைமின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் சனிக்கிழமை (நவ.28)நடைபெறவுள்ளதால் காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை கீழ்க்காணும் பகுதிகளில் மின்விநியோகம் இருக்காது என உதவி செயற்பொறியாளா் கோ. கலாவதி தெரிவித்துள்ளாா். உள்ளிக்கோட்டை, சம்பட்டி குடிக்காடு, சீதாராம், தளிக்கோட்டை மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
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