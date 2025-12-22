நான்கு நாள்களில் 2.12 வட்சம் மாசு கட்டுப்பாட்டு சான்றிதழ்கள் விநியோகம்
நமது நிருபா்
புது தில்லி: கடந்த நான்கு நாட்களில் கிராம் 4 நடவடிக்கைகளை கடுமையாக அமல்படுத்தியதைத் தொடா்ந்து 2.12 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட புதிய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்று தில்லி சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து செய்தியாளா்களிடம் பேசிய அவா் மேலும் கூறியதாவது: வீட்டிலிருந்து வேலை செய்வதற்கான உத்தரவுகளை மீறும் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தனியாா் அலுவலகங்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வானிலையில் இப்போது மேற்கத்திய இடையூறுகளின் தாக்கம் குறைந்து வருவதால் செவ்வாய்க்கிழமைக்குள் வானிலை மேம்படும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. டிசம்பா் 16 ஆம் தேதி நள்ளிரவுக்குள் 2,12,332 புதிய மாசு கட்டுப்பாட்டு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதே காலகட்டத்தில், சுமாா் 10,000 வாகனங்கள் கட்டாய உமிழ்வு சோதனைகளில் தோல்வியடைந்தன.
தலைநகரம் முழுவதும் தீவிர அமலாக்க நடவடிக்கையை அறிவித்தது, மாசுபடுத்தும் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தொழில்கள் இப்போது மேலும் அறிவிப்பு இல்லாமல் சீல் வைக்கப்படும். கட்டாய இணைய ஒப்புதல் நிா்வாகத்திற்கு (ஓ. சி. எம்) விண்ணப்பிக்காத தொழில்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தனியாா் நிறுவனங்கள் 50 சதவீத ஊழியா்களின் திறன் மற்றும் வீட்டிலிருந்து வேலை செய்வதற்கான விதிமுறைகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.
இத்தகைய அலுவலகங்கள் கடுமையான அபராதங்களை எதிா்கொள்ளும் என்றும், மாசுபடுத்தும் தொழில்துறை அலகுகள் மூடப்படும். தற்போது, தில்லி மாசு கட்டுப்பாட்டுக் குழுவின் (டிபிசிசி) துணை ஆணையா்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் சட்டவிரோத தொழில்களை உடனடியாக மூடுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனா். மேலும் நகர அளவிலான சாலை கழுவும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் பயோமைனிங் மூலம் குப்பைகளை அகற்றுவது ஆகியவை பிற தணிப்பு நடவடிக்கைகளில் அடங்கும்.
பல உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் முகமைகளின் ஒருங்கிணைப்புடன் டெல்லி தூசி இல்லாததாக மாறுவதை உறுதி செய்யுமாறு முதல்வா் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக. தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையம் (டி. டி. ஏ) மற்றும் வருவாய்த் துறையுடன் இணைந்து நகரின் நீா்நிலைகளை புதுப்பிப்பதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது. பல ஆண்டுகளாக காணாமல் போன நீா்நிலைகளில் குறைந்தது 50 சதவீதத்தை மீட்டெடுப்பதை அரசாங்கம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்றாா் அவா்.