காரில் இருந்து தங்க நகைகளை திருடியவா் கைது
வாகனத்திற்குள் திரவத்தை தெளித்து உள்ளே இருந்துவா்களை திசைதிருப்பிய பின்னா் காரில் இருந்து தங்க நகைகளைத் திருடியதாக 19 வயது இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் சங்கம் விஹாரில் வசிக்கும் ஜாபா் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா். இந்த சம்பவம் பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி நடந்தது. புகாா் அளித்தவா், பபுதி பிரசாத் சா்மாவும் அவரது குடும்பத்தினரும் ஒரு காரில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தபோது, ஒரு நபா் பானட்டில் இருந்து எண்ணெய் கசிகிறது என்று கூறுவதை நிறுத்துமாறு சமிக்ஞை செய்தாா் . வாகனத்தை சரிபாா்க்க சா்மா நிறுத்தியபோது, மற்றொரு நபா் அவரை திசைதிருப்பச் செய்தாா்.
இதற்கிடையில், ஜாஃபா் காருக்குள் திரவத்தை தெளித்தாா். இதனால் குடும்பத்தினா் இரும தொடங்கினா். இதனால் அவா்கள் வெளியே வர வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. இந்த சூழ்நிலையை சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டு, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் தங்க நகைகள் அடங்கிய பையைத் திருடி மோட்டாா் சைக்கிளில் தப்பிச் சென்றனா். ஷா்மா அளித்த புகாரைத் தொடா்ந்து, வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
போலீஸ் குழுக்கள் அப்பகுதியைச் சுற்றியுள்ள 50 க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்களில் இருந்து காட்சிகளை பகுப்பாய்வு செய்து, அந்த இடத்திற்கு அருகே ஒரு மோட்டாா் சைக்கிளின் சந்தேகத்திற்கிடமான இயக்கத்தைக் கண்காணித்தன. தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு மற்றும் உள்ளூா் உளவுத்துறை சந்தேக நபரின் அடையாளத்தை நிறுவ உதவியது, அதைத் தொடா்ந்து அவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
அவரிடம் இருந்து திருடப்பட்ட தங்க நெக்லஸ் மற்றும் மோதிரங்கள் உள்ளிட்ட நகைகளையும், குற்றத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட மோட்டாா் சைக்கிளையும் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். விசாரணையின் போது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதாகவும், தற்போது தப்பியோடிய ஒரு கூட்டாளியின் பங்கை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாா். தனிப்பட்ட செலவுகளுக்காக விரைவாக பணம் சம்பாதிப்பதற்காக தான் இந்த திருட்டைச் செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் புலனாய்வாளா்களிடம் கூறினாா் என்றாா் அவா்.