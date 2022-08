சமூக-பொருளாதார நிலையை மாற்றுவதற்கு மக்கள் நாடாளுமன்றத்தை நம்புகின்றனா்: காமன்வெல்த் மாநாட்டில் ஓம் பிா்லா பேச்சு

By DIN | Published On : 26th August 2022 12:02 AM | Last Updated : 26th August 2022 12:02 AM | அ+அ அ- |