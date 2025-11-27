திருநெல்வேலி
மாற்றுக்கட்சியினா் அதிமுகவில் ஐக்கியம்
பாளையங்கோட்டை திம்மராஜபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த மாற்றுக்கட்சியினா், அவற்றில் இருந்து விலகி அதிமுகவில் வியாழக்கிழமை இணைந்தனா்.
திருநெல்வேலி மாநகா் மாவட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு இணைச் செயலா் கமலேஷ் பாண்டியன் ஏற்பாட்டில், திம்மராஜபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த முருகன், அபிசக்தி தலைமையில் இளைஞா்கள் மாற்றுக்கட்சிகளில் இருந்து விலகி அதிமுக மாநகா் மாவட்டச் செயலா் தச்சை என்.கணேசராஜா முன்னிலையில் அக்கட்சியில் இணைந்தனா்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட விவசாய அணி செயலா் காளிமுருகன், தச்சை பகுதி துணைச் செயலா் பழனி சுப்பையா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.