டிச.20-ல் பொருநை அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைக்கிறாா் முதல்வா்! அமைச்சா் கே.என்.நேரு தகவல்!
திருநெல்வேலியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பொருநை அருங்காட்சியகத்தை தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் டிச. 20ஆம் தேதி திறந்து வைக்கிறாா் என்றாா் நகராட்சி நிா்வாகத் துறை அமைச்சா் கே.என். நேரு.
பாளையங்கோட்டையை அடுத்த ரெட்டியாா்பட்டி நான்குவழிச் சாலை அருகே கட்டப்பட்டு வரும் பொருநை அருங்காட்சியக பணிகளை நகராட்சி நிா்வாகத் துறை அமைச்சரும், மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சருமான கே.என். நேரு வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது, அனைத்து பணிகளையும் விரைவாக முடிக்க பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினாா். தொடா்ந்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
தமிழகத்தின் 3, 200 ஆண்டு கால வரலாற்றை பறைசாற்றும் வகையில், ரூ.56 கோடியில் பொருநை அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் கட்டுமானப் பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன. வரும் டிச. 20-ஆம் தேதி தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைக்கிறாா்.
இதேபோல, திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சுமாா் ரூ.200 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய விரிவாக்க கட்டடத்தையும் அவா் திறந்து வைத்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு அா்ப்பணிக்க உள்ளாா்.
சென்னை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்து வருகிறது. வானிலை ஆய்வு மையம் சென்னையில் மழையின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், அரசு எத்தகைய மழையையும் எதிா்கொள்ள தயாராகவே உள்ளது.
தற்போது, சென்னையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள மழைநீா் வடிகால் பணிகளின் காரணமாக, 15 செ.மீ. வரை மழை பெய்தாலும் சென்னைக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது. மழைநீா் தேங்காமல் முழுமையாக வடிந்துவிடும். ஒருவேளை கூடுதலாக மழை பெய்தாலும், சில மணி நேரங்களுக்குள் தண்ணீா் வடிந்துவிடும் வகையில் கட்டமைப்பு வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
திருநெல்வேலியில் வெள்ளநீா் கால்வாயில் கட்டப்பட்டுள்ள தமிழாக்குறிச்சி அணைப் பகுதியில் கடந்த ஆண்டை போலவே தற்போதும் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த உடைப்பை சரி செய்யும் பணிகள் போா்க்கால அடிப்படையில் நடைபெற்று வருகிறது. விரைவில் அது முழுமையாக சீரமைக்கப்படும் என்றாா்.
இந்த ஆய்வின்போது, மாவட்ட ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா், மாநகர காவல் ஆணையா் சந்தோஷ் ஹாதிமணி, பாளையங்கோட்டை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மு. அப்துல் வஹாப், மேயா் கோ. ராமகிருஷ்ணன், மாநகராட்சி ஆணையா் மோனிகா ராணா, துணை மேயா் கே.ஆா்.ராஜு, திருநெல்வேலி மேற்கு மாவட்ட திமுக செயலா் இரா.ஆவுடையப்பன், கிழக்கு மாவட்டச் செயலா் கிரகாம்பெல், தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினா் பிரபாகரன், மாநில விவசாய தொழிலாளா் அணி துணைச் செயலா் கணேஷ்குமாா் ஆதித்தன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.