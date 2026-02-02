காட்டுப் பன்றிகளை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் தோ்தல் புறக்கணிப்பு: விவசாயிகள் மனு
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் காட்டுப் பன்றிகளை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் தோ்தலை புறக்கணிப்போம் எனக் கூறி, ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் மனு அளித்தனா்.
இக்கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா் தலைமை வகித்து, மக்களிடம் கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்று, அலுவலா்களிடம் ஒப்படைத்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டாா்.
மானூா் பெரியகுளம் பாசன விவசாயிகள் நலச் சங்கத்தினா் அளித்த மனு: மானூா் பெரிய குளத்தின் உள்பகுதியிலும், குளத்தின் வரத்து கால்வாயிலும் உயா் மின் கோபுரங்கள் அமைத்தால் மனிதா்களுக்கும், கால்நடைகளுக்கும் ஆபத்து ஏற்படும். எனவே, குளத்துக்குள் மின் கம்பங்களை நடுவதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு மாவட்டச் செயலா் ஆபிரகாம் தலைமையில் விவசாயிகள் அளித்த மனு: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் காட்டுப்பன்றிகளின் தொல்லையால் பயிா் செய்ய முடியவில்லை. இதுகுறித்து பலமுறை புகாா் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. காட்டுப்பன்றியைக் கட்டுப்படுத்தவும், மழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் சட்டப்பேரவை தோ்தலை புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.
மானூா் அருகேயுள்ள தெற்குப்பட்டியைச் சோ்ந்த சோயால் முகமது அளித்த மனு: மானூா் ஒன்றியம், தெற்குப்பட்டி கிராமத்தில் வண்ணான்குளம் மூலம் சுமாா் 120 ஏக்கா் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. இந்தக் குளத்தை மீன்பாசி குத்தகைக்கு எடுத்தவா் பாசனத்துக்கு தண்ணீரைத் திறக்கவிடாமல் அடைத்து வைத்துள்ளாா். அவரது குத்தகையை ரத்து செய்து மீண்டும் முறைப்படி குத்தகைக்கு விட வேண்டும்.
மானூா் வட்டார சிறு-குறு தொழில் கூட்டமைப்பினா் அளித்துள்ள மனு: மதவக்குறிச்சி மற்றும் சேதுராயன்புதூா் ஊராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் 60-க்கும் மேற்பட்ட சிறு- குறு தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளன. அவற்றில், 1500-க்கும் மேற்பட்டோா் பணிபுரிந்து வருகின்றனா். தற்போது, சொத்துவரி 300 சதவீதம் முதல் 1,300 சதவீதம் வரை உயா்த்தப்பட்டுள்ளதால், இந்த நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு தீா்வு காண நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மனோ கல்லூரிகளை அரசு ஏற்க வேண்டும்: இந்திய மாணவா் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் சுரேஷ் கிருஷ்ணன், மாவட்டச் செயலா் சைலஸ் அருள்ராஜ் உள்ளிட்டோா் அளித்த மனு: மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழக உறுப்புக் கல்லூரிகளில் போதுமான நிதி ஆதாரங்கள் இன்றி கூடுதல் கட்டணங்கள் வசூலிக்கும் நிலை, உள்கட்டமைப்புகள் இல்லாதது, காலத்துக்கேற்ற புதிய பாடத்திட்டங்கள் தொடங்கப்படாதது போன்றவற்றால் மாணவா்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனா். தமிழகத்தில் பல்வேறு பல்கலைக்கழக உறுப்புக் கல்லூரிகள் அரசு கல்லூரிகளாக மாற்றப்பட்டுவிட்டன.
அதேபோல, சேரன்மகாதேவி, திசையன்விளை, பணகுடி ஆகியவற்றில் உள்ள பல்கலைக்கழக உறுப்புக் கல்லூரிகளையும் அரசு கல்லூரிகளாக மாற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தினா். முன்னதாக, அவா்கள் இந்தக் கோரிக்கைக்காக ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
மூலைக்கரைப்பட்டி ஜமால் மைதீன் அளித்த மனு: எங்கள் பகுதியில் உள்ள டானாா்குளத்துக்கு மணிமுத்தாறு 3-ஆவது ரீச் பிரதான கால்வாய் மூலம் தனி வாய்க்கால் வழியாக தண்ணீா் வருகிறது. இந்தக் குளம் நிரம்பிய பின்னா் அச்சம்பாடு குளத்துக்கு தண்ணீா் செல்லும். இந்நிலையில், நீா்பிடிப்பு பகுதி வழியாக அச்சம்பாடு குளத்துக்கு தனி வாய்க்கால் அமைத்துள்ளனா். இது தொடா்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் .
தாமிரவருணி சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் வழக்குரைஞா் சுதா்சன், காஜா முகைதீன் உள்ளிட்டோா் அளித்த மனு: திருநெல்வேலி நயினாா்குளம் சுமாா் 80 வகையான நீா்ப்பறவைகளின் புகலிடமாகத் திகழ்கிறது. இங்கு படகு குழாம் அமைத்து, சுற்றுலாப் படகுகள் விடப்போவதாக அறிகிறோம். படகு குழாம் அமைத்தால் நீா்ப்பறவைகள் அழியும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, அத்திட்டத்தை கைவிட்டு, குளத்தை பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்க வேண்டும்.
மதிமுக சட்டத்துறை துணைச் செயலா் சுதா்சன் அளித்துள்ள மனு: திருநெல்வேலி சந்திப்பு சாலைக்குமாரசுவாமி கோயில் எதிரில் உள்ள தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடா் வீட்டு வசதி - மேம்பாட்டு கழகத்தின் சமுதாய நலக்கூடம் பராமரிப்பின்றி முடப்பட்டுள்ளது. அதை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும்.
எஸ்டிபிஐ கட்சியின் பாளையங்கேட்டை தொகுதி தலைவா் சலீம் தீன் உள்ளிட்டோா் அளித்துள்ள மனுவில், ‘மேலப்பாளையத்தில் விரிவாக்க பகுதிகளான 50, 52, 46,48 ஆவது வாா்டுகளில் உள்ள தெருக்கள் சேறும் சகதியுமாக காணப்படுகின்றன. இப்பகுதிகளில் தாா் சாலைகள் அமைக்க வேண்டும்’ எனக் குறிப்பிட்டுள்ளனா்.