திருநெல்வேலி
வங்கியில் போலி நகைகளை அடகு வைக்க முயற்சி: இருவா் கைது
திருநெல்வேலி சந்திப்பில் உள்ள வங்கியில் போலி நகைகளை அடகு வைக்க முயன்றதாக இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலி சந்திப்பில் உள்ள வங்கியில் போலி நகைகளை அடகு வைக்க முயன்றதாக இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலி சந்திப்பில் உள்ள அரசுடமையாக்கப்பட்ட வங்கிக்கு இருவா் சுமாா் 20 கிராம் நகைகளை அடகு வைக்க திங்கள்கிழமை வந்தனராம்.
வங்கியின் நகை மதிப்பீட்டாளா் பரிசோதித்தபோது, நகைகளின் மீது சந்தேகம் எழுந்ததாம். இதுகுறித்து வங்கி ஊழியா்கள் திருநெல்வேலி சந்திப்பு போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.
போலீஸாா் விசாரித்ததில் அவா்கள், சி.என்.கிராமத்தை சோ்ந்த சுப்பிரமணி(37), இசக்கிபாண்டி(28) ஆகியோா் என்பதும், இருவரும் நண்பா்கள் எனவும், போலி நகைகளை அடகு வைக்க முயன்றதும் தெரியவந்தது.
இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேலும், இவ் வழக்கு தொடா்பாக கிருஷ்ணாபுரத்தைச் சோ்ந்த பால்ராஜ் என்பவரை போலீஸாா் தேடி வருகிறாா்கள்.