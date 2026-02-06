திருநெல்வேலி
களக்காட்டில் இன்று மின் நிறுத்தம்
திருநெல்வேலி மாவட்டம், களக்காடு சுற்றுவட்டாரத்தில் சனிக்கிழமை (பிப். 7) மின்நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது.
களக்காடு துணைமின்நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதையொட்டி, சனிக்கிழமை காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை மின்நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது.
இதனால், களக்காடு நகரம், பெருமாள் குளம், சாலைப்புதூா், சாலைநயினாா்பள்ளிவாசல், மாவடி, டோனாவூா், புலியூா் குறிச்சி, கோதைசேரி, வடமலை சமுத்திரம், கருவேலன்குளம், கோவிலம்மாள்புரம், வடுகச்சிமதில் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரக் கிராமங்களில் மின்விநியோகம் இருக்காது.