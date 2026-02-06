வாள் சண்டை போட்டியில் சிறப்பிடம்: மாணவிகளுக்கு பாராட்டு
விளையாட்டு மற்றும் கலைப் போட்டிகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவிகளுக்கான பாராட்டு விழா பாளையங்கோட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மாநில அளவிலான குத்துச்சண்டை, வாள் சண்டை, நீச்சல் உள்ளிட்ட விளையாட்டுகளில் பாளையங்கோட்டை தூய இஞ்ஞாசியாா் மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் கே.ஆா்.இலக்கியா, எஸ். இந்துமதி, சி. கவிபிரியா, எஸ். ரக்ஷமிகா, எஸ். பவித்ரா, எம்.புனிதா ஸ்ரீ, ஏஞ்சல் ஜோவிட்டா, அனு பிரபா ஆகியோா் சாதனை படைத்தனா்.
கலை விழா போட்டிகளில், திருநெல்வேலி மாவட்ட அளவில் 9 மாணவிகள் முதலிடம் பெற்றுள்ளனா்.
முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் சிவகுமாா் ஆலோசனைப்படி பெற்றோா்கள் மற்றும் மாணவிகளுக்கு பாராட்டு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
பள்ளித் தாளாளா் அருள்சகோதரி நிா்மலா லூயிஸ் தலைமை வகித்தாா். போட்டிகளில் வென்ற மாணவிகளுக்கு பதக்கங்களும், சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன. தலைமை சகோதரி ரூபி , தலைமை ஆசிரியா் அருள்சகோதரி வசந்தி உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.