திருநெல்வேலி
ஏழைகளின் கஷ்டம் தெரியாதவா் விஜய்: மு. அப்பாவு
ஏழைகளின் கஷ்டம் தெரியாதவா் விஜய் என்றாா் பேரவைத் தலைவா் மு. அப்பாவு.
இதுகுறித்து அவா் அளித்த போட்டி: மாதந்தோறும் ரூ. 5000 கொடுங்கள் என ஏழைகளுக்காக பரிந்து பேசலாம். அதைவிடுத்து விமா்சனம் செய்வதில் இருந்தே தெரிகிறது ஏழைகளின் கஷ்டம் தெரியாதவா் விஜய் என்பது.
அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப் இந்தியாவின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சா் போல்தான் பேசிவருகிறாா். இந்தியா யாரிடம் எதை வாங்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் டிரம்ப்தான் தீா்மானிக்கிறாா். அந்த அளவிற்கு பிரதமா், டிரம்பிடம் இந்தியாவை விட்டுக் கொடுத்து விட்டாா்.
ஆட்சியில் பங்கு என்பதெல்லாம் கட்சி தலைவா்கள் முடிவெடுத்துக் கொள்வாா்கள் என்றாா்.