முன்னீா்பள்ளம் பகுதியில் கடையில் விற்பனைக்காக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த புகையிலைப் பொருள்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, உரிமையாளரை கைது செய்தனா்.
மூன்னீா்பள்ளம் அம்மன் கோயில் தோட்டம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வீரபாண்டி (51). இவா், அம்பாசமுத்திரம் சாலையில் கடை வைத்துள்ளாா்.
இவரது கடையில் புகையிலைப் பொருள்களை பதுக்கிவைத்து விற்பனை செய்வதாக வந்த தகவலை அடுத்து, சோதனையிட்ட போலீஸாா், அங்கு பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா். இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்த போலீஸாா், வீரபாண்டியை கைது செய்தனா்.