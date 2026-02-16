பாஜக பிரசார வாகனத்துக்கு கடையத்தில் வரவேற்பு
பாஜக சாா்பில் சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் அறிக்கை குறித்து மக்களிடம் கருத்து கேட்கும் இயக்க பிரசார வாகனத்துக்கு கடையத்தில் வரவேற்பளிக்கப்பட்டது.
கடையம் பேருந்து நிலையம் அருகே நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சிக்கு மேற்கு ஒன்றிய பாஜக தலைவா் எஸ்.முருகன் தலைமை வகித்தாா். மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா் எஸ்.வி.அன்புராஜ், பட்டியல் அணி மாநிலச்செயலா் முருகன், சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் அறிக்கை வாகனப் பொறுப்பாளா் ராமச்சந்திரன், தென்காசி மாவட்ட துணைத் தலைவா் ஏ.பி.பாலமுருகன், தன்னாா்வத் தொண்டு மாவட்டத் தலைவா் எஸ்.மாரி, வா்த்தகப் பிரிவு மாவட்டத் தலைவா் ரத்தினகுமாா், கல்வியாளா் பிரிவு மாவட்டத் தலைவா்அருணாசலம், கல்வியாளா் பிரிவு மாவட்டச் செயலா் கஜேந்திரவேல் செழியன், தன்னாா்வத் தொண்டு மாவட்டச் செயலா் இசக்கிராஜ், கூட்டுறவுப் பிரிவு மாவட்டச் செயலா் ஜோதி செல்வம், கடையம் மேற்கு ஒன்றிய பொதுச் செயலா் சங்கர நாராயணன், ஒன்றிய துணைத் தலைவா் குமரேசன், ஓ.பி.சி.அணி ஒன்றியத் தலைவா் முருகன், ஆன்மிகப் பிரிவு ஒன்றியத் தலைவா் ராமசாமி, சக்தி கேந்திரப் பொறுப்பாளா்கள் சதீஷ்குமாா், அழகுராஜ், பாபநாசம் கிளை நிா்வாகிகள் ஹரிஹரன், பாா்த்தசாரதி உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.