தமிழகத்துக்கு நிதி தராத பாஜகவுக்கு மக்கள் வாக்களிக்கக் கூடாது! - மாா்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் வலியுறுத்தல்!
தமிழகத்துக்கு நிதி தராத பாஜகவுக்கு வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மக்கள் வாக்களிக்கக் கூடாது என்றாா் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் (மாா்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட்) கட்சியின் மாநிலச் செயலா் ஆசைத்தம்பி.
இது தொடா்பாக திருநெல்வேலியில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் மேலும் கூறியதாவது: மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு நாட்டு மக்கள் மீதும், அரசமைப்பு சட்டத்தின் மீதும் போா் தொடுக்கிறது. தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த நிதியும் தரவில்லை. எனவே வரும் தோ்தலில் அந்தக் கட்சிக்கும் அதன் ஆதரவு கட்சிகளுக்கும் மக்கள் வாக்களிக்கக் கூடாது.
தேசிய அளவில் இண்டி கூட்டணியில் எங்கள் கட்சி இடம் பெற்றுள்ளது. தமிழ்நாட்டிலும் அதே கூட்டணியில் நாங்கள் போட்டியிட விரும்புகிறோம்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் 35 இடங்களில் போட்டியிட எங்கள் கட்சியின் தொண்டா்கள் விரும்புகிறாா்கள். இது பற்றி ஆளும் திமுக தரப்பு இறுதி பதில் அளிக்க வேண்டும். அதன்பிறகு எங்கள் கட்சியின் தோ்தல் நிலைப்பாடு பற்றி தலைவா்கள் இறுதி முடிவு எடுப்பாா்கள்.
கட்சியின் அகில இந்திய பொதுச் செயலா் தீபங்கா் வரும் மாா்ச் 9, 10-ஆம் தேதிகளில் சென்னை, பெரும்புதூரில் நடைபெறவுள்ள கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறாா். அந்த மாநிலக் குழு கூட்டத்தில் தோ்தல் குறித்து கட்சி இறுதி முடிவு எடுக்கும் என்றாா்.
அப்போது, ஏஐசிசிடியூ ஆலோசகா் குமாரசாமி, மாநில சிறப்பு தலைவா் சங்கரபாண்டியன், மாநில துணைத் தலைவா் ரமேஷ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் (மாா்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட்) மாநிலக் குழு உறுப்பினா் சுந்தர்ராஜ், திருநெல்வேலி மாவட்டச் செயலா் கணேசன் ஆகியோா் உடன் இருந்தனா்.