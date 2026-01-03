திருநெல்வேலி
மூலைக்கரைப்பட்டியில் நாளை மின்நிறுத்தம்!
பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, மூலைக்கரைப்பட்டி துணை மின் நிலையத்துக்குள்பட்ட பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை (ஜன. 5) மின் விநியோகம் இருக்காது.
பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, மூலைக்கரைப்பட்டி துணை மின் நிலையத்துக்குள்பட்ட பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை (ஜன. 5) மின் விநியோகம் இருக்காது.
அதன்படி, மூலைக்கரைப்பட்டி, பருத்திப்பாடு, புதுக்குறிச்சி, மருதகுளம், கோவைகுளம், முனைஞ்சிப்பட்டி, தாமரைசெல்வி, காடன்குளம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என, மின்வாரிய செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.