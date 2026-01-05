திருநெல்வேலி
நெல்லையில் கல்லூரிப் பேருந்து மோதியதில் முதியவா் உயிரிழப்பு
திருநெல்வேலி சந்திப்பில் தனியாா் கல்லூரிப் பேருந்து மோதியதில் முதியவா் திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
திருநெல்வேலி சந்திப்பு பேருந்து நிலையம் அருகே திங்கள்கிழமை மாலை தனியாா் கல்லூரிப் பேருந்து வந்துள்ளது. அப்போது, அவ்வழியாக சென்ற முதியவா் ஒருவா் மீது அப்பேருந்து மோதியதில் அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இத்தகவலறிந்த திருநெல்வேலி சந்திப்பு போலீஸாா், முதியவரின் சடலத்தைக் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும் வழக்குப்பதிந்து அவா் யாா் என்பது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.