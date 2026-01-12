தூத்துக்குடியை பாதுகாக்கப்பட்ட உப்பு மண்டலமாக அறிவிக்க வேண்டும்: அதிமுக தோ்தல் அறிக்கை குழுவிடம் கோரிக்கை
தூத்துக்குடியை பாதுகாக்கப்பட்ட உப்பு மண்டலமாக அறிவிக்க வேண்டும் என அதிமுக தோ்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழுவிடம் அந்த மாவட்ட உப்பள உரிமையாளா்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கான அதிமுக தோ்தல் அறிக்கை தயாரிப்புக் குழுவின் சாா்பில் திருநெல்வேலி மண்டலத்தை உள்ளடக்கிய திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மாவட்ட அளவிலான கருத்துக் கேட்பு கூட்டம் திருநெல்வேலி நகரத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. முன்னாள் அமைச்சா் நத்தம் விஸ்வநாதன் தலைமையிலான குழுவினா் கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றனா். இக்குழுவில் முன்னாள் அமைச்சா்கள் செம்மலை, பொன்னையன், பொள்ளாச்சி ஜெயராமன், ஜெயக்குமாா், சி.வி. சண்முகம், வைகைச் செல்வன், ஆா்.பி.உதயகுமாா் ஆகியோா் இடம்பெற்றிருந்தனா்.
இக்கூட்டத்தில், அதிமுக நிா்வாகிகள், விவசாயிகள், வியாபாரிகள், ஆசிரியா்கள், மருத்துவா்கள் என பல்வேறு தரப்பினா் தங்கள் கோரிக்கைகளை மனுக்களாக அளித்து பேசினா்.
அதன் விவரம்: இடைநிலை ஆசிரியா்கள்: இடைநிலை ஆசிரியா்கள் பணி நியமனம் குறித்து அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும்
விவசாயிகள்: நெல் கொள்முதல் விலையை உயா்த்தவும், நெல்லின் ஈரப்பத அளவை 17 சதவீதத்திலிருந்து 21 சதவீதமாக உயா்த்தவும் வேண்டும்.
கோவில்பட்டி வியாபாரிகள்: பிளாஸ்டிக் லைட்டா்கள் உற்பத்தியை முற்றிலும் தடை செய்ய வேண்டும். கடலை மிட்டாய்க்கான சரக்கு மற்றும் சேவை வரியிலிருந்து முழு விலக்கு அளிக்க வேண்டும். சத்துணவு திட்டத்தில் கடலை மிட்டாயை சோ்க்க வேண்டும்.
தூத்துக்குடி உப்பள உரிமையாளா்கள்: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 15,000 தொழிலாளா்கள் உப்பளத்தையே நம்பியுள்ளனா். இந்நிலையில் சில உப்பளப் பகுதிகளை கப்பல் கட்டும் தலமாக மாற்ற முயற்சி நடக்கிறது. இதனை தடுத்து டெல்டா வேளாண் மண்டலம் போல, தூத்துக்குடியை பாதுகாக்கப்பட்ட உப்பு மண்டலமாக அறிவிக்க வேண்டும்.
கன்னியாகுமரி மாவட்ட விவசாயிகள்: கன்னியாகுமரி மேற்கு மாவட்டத்தில் ரப்பா் பூங்கா, ரப்பா் சாா்ந்த தொழிற்சாலைகள் அமைக்க வேண்டும். அரசே தேன் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும். ஆடு, கறவை மாடு திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும்.
தென்காசி மாவட்ட சிறு, குறு- நடுத்தர தொழில் நிறுவனத்தினா்: தொழிற்கூடங்களில் பயன்படுத்தும் மின் அளவிற்கு கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும். நிலைக் கட்டணம், உச்சநேர பயன்பாட்டுக் கட்டணம் (பீக் அவா்ஸ்), சோலாா் கட்டணம் வசூலிப்பதை தவிா்க்க வேண்டும். உணவுப் பொருள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருள் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்களுக்கான மானியத்தை 40 சதவீதமாக உயா்த்த வேண்டும்.
இக்கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சா்கள் தளவாய் சுந்தரம், கடம்பூா் செ.ராஜூ, எஸ்.பி.சண்முகநாதன், சி.த.செல்லப்பாண்டியன், வி.எம்.ராஜலெட்சுமி, மாவட்டச் செயலா்கள் தச்சை என்.கணேசராஜா (திருநெல்வேலி மாநகா்), இசக்கி சுப்பையா(புககா் மாவட்டம்), கிருஷ்ணமுரளி என்ற குட்டியப்பா (தென்காசி வடக்கு மாவட்டம்), செல்வமோகன்தாஸ் பாண்டியன் (தென்காசி தெற்கு மாவட்டம்), ஜெயசுதா்சன் (கன்னியாகுமரி மேற்கு மாவட்டம்) உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
மானூரில் 24 மணி நேர சிச்சை மையம்
தோ்தல் அறிக்கைக் குழுவிடம் அதிமுக கோரிக்கை
திருநெல்வேலி மாநகா் மாவட்ட அதிமுக சாா்பில், அதன் செயலா் தச்சை என்.கணேசராஜா அளித்த மனு: தாமிரவருணி நதிநீரைப் பாதுகாக்க பொதிகை மலை முதல் புன்னைக்காயல் வரை டிஜிட்டல் வரைபடம் தயாரிப்பதோடு தாமிரவருணி பாதுகாப்பு சிறப்பு திட்டம் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
மானூா் பெரிய குளம், சிற்றாறு வரத்துக் கால்வாய் ஆகியவற்றைத் தூா்வாரவும், மானூா் பெரியகுளத்திற்கு அரியநாயகிபுரம் தடுப்பணையில் இருந்து பம்பிங் சிஸ்டம் மூலம் தண்ணீா் கொண்டு வரவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழகத்தில் சூரிய மின்சக்தி குறித்த படிப்புகளைத் தொடங்கவும், திருநெல்வேலி ஐ.ஆா்.டி. அரசு தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் சூரிய மின்னாற்றல், செயற்கை நுண்ணறிவு படிப்புகளைக் கொண்டு வரவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பேட்டை, பெருமாள்புரம் ஆகியவற்றை தலைமையிடங்களாகக் கொண்டு புதிய மண்டலங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். வேளாண்மையைப் பாதுகாக்க வனவிலங்கு பட்டியலில் இருந்து காட்டுபன்றியை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மானூரில் 24 மணி நேர அரசு அவசர சிகிச்சை மையம், சுத்தமல்லி ஊராட்சி ஒன்றியம் ஆகியவை அமைக்கப்பட வேண்டும்.
கோடகன் கால்வாய், திருநெல்வேலி கால்வாய், பாளையங்கால்வாய் ஆகியவற்றில் சிமென்ட் தளம் அமைக்கப்பட வேண்டும். மானூா் வட்டாரத்தில் பூக்கள் குளிா்பதன கிடங்கு வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும். திருநெல்வேலி அருள்மிகு நெல்லையப்பா் காந்திமதியம்மன் திருக்கோயிலுக்கு பக்தா்களுக்காக தங்கும் விடுதி கட்ட வேண்டும்.
பாளையங்கோட்டை காந்திமதியம்மன் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் புதிய அரசு மகளிா் கலைக்கல்லூரி தொடங்க வேண்டும்.
சீவலப்பேரி சாலையில் உள்ள மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழக விளையாட்டு கிராமத்தில் புதிதாக மனோ கலைக் கல்லூரி தொடங்க வேண்டும்.
சீவலப்பேரி-திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையம் இடையே கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்கவும், திருநெல்வேலி சந்திப்பு-டக்கரம்மாள்புரம், மேலப்பாளையம் வழியாக கூடுதல் தாழ்தள சொகுசு பேருந்துகளை ( எண்.1. 2) இயக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலநத்தம்-கருப்பந்துறை இடையே தாமிரவருணியின் குறுக்கே புதிய பாலம் கட்ட வேண்டும்.
திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இலவச சி.டி.ஸ்கேன், எம்.ஆா்.ஐ. ஸ்கேன் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும். பாளையங்கோட்டை மண்டல பகுதிகளுக்காக புதிய கூட்டுக்குடிநீா்த் திட்டம் உருவாக்க வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளாா்.