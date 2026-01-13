திருநெல்வேலி
ஜன.16, 26-இல் மதுக் கடைகள் மூடல்
திருவள்ளுவா் தினம், குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஜன.16, 26 ஆகிய தேதிகளில் மதுக் கடைகள் மூடப்பட்டிருக்கும் என அறிவிப்பு
இது தொடா்பாக மாவட்ட ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: திருவள்ளுவா் தினத்தை முன்னிட்டு ஜன. 16-ஆம் தேதியும், குடியரசு தினமான ஜன. 26-ஆம் தேதியும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகத்தால் (டாஸ்மாக்) நடத்தப்படும் மதுக் கடைகள் மற்றும் அவற்றுடன் இணைந்த மதுபானக் கூடங்கள், தங்கும் விடுதிகளுடன் கூடிய மதுக் கூடங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்கும் எனக் கூறியுள்ளாா்.