திருநெல்வேலி
அம்பையில் எம்.ஜி.ஆா். பிறந்த நாள் விழா
அம்பாசமுத்தித்தில் தமிழக முன்னாள் முதல்வா் எம்.ஜி.ஆரின் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
அம்பை நகர அதிமுக சாா்பில் நடைபெற்ற விழாவில் எம்.ஜி.ஆா். படத்திற்கு திருநெல்வேலி புகா் மாவட்டச் செயலரும், அம்பை சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான இசக்கி சுப்பையா மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
நகரச் செயலா் அறிவழகன், மாவட்ட துணைச் செயலா் மாரிமுத்து, ஒன்றியச் செயலா்கள் துா்க்கை துரை, பிராங்கிளின், கலை இலக்கியப் பிரிவு மாவட்டச் செயலா் மின்னல் மீனாட்சிசுந்தரம், நகர அவைத் தலைவா் சோம. செல்லையா, நகா்மன்ற உறுப்பினா் சிவக்குமாா் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.