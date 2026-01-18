சீருடைப் பணி பயிற்சிக்கான ‘வெற்றி நடை’ திட்டம் தொடக்கம்
இளைஞா்கள் சீருடைப் பணிகளில் சேர பயிற்சி பெறும் வகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ‘வெற்றி நடை’ என்ற இளைஞா்களுக்கான புதிய பாதை திட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
மானூா் அருகே தேவா்குளம் பகுதியில் உள்ள புனித ஜோசப் குளோபல் பள்ளியில் நடைபெற்ற தொடக்க விழாவில், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் பிரசன்னகுமாா் முன்னிலை வகித்தாா். மாவட்ட ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா் தலைமை வகித்து தொடங்கி வைத்தாா்.
பின்னா் அவா் கூறியது:
இம் மாவட்டத்தில் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவா்கள், படித்து முடித்து வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் இளைஞா்கள், கல்லூரி இடை நின்றவா்கள், பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2 தோ்ச்சி பெற்று கல்லூரி படிப்பைத் தொடர இயலாத இளைஞா்கள் மற்றும் இளம்பெண்கள், தமிழ்நாடு காவல் துறை, இந்திய ராணுவம், மத்திய காவல் துறை, அக்னிவீா் உள்ளிட்ட சீருடைப் பணிகளில் சோ்வதற்கான உடல்தகுதி மற்றும் எழுத்துத் தோ்வுக்கான பயிற்சி அளிக்கும் வகையில் வெற்றி நடை திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
பேட்டையில் உள்ள மதுரை திரவியம் தாயுமானவா் இந்துக் கல்லூரி, சங்கா் நகரில் உள்ள சங்கா் மேல்நிலைப் பள்ளி, அம்பாசமுத்திரம் அரசு கலைக் கல்லூரி, வீரவநல்லூா் புனித ஜான்ஸ் மேல்நிலைப் பள்ளி, நான்குனேரி சங்கா் ரெட்டியாா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, வள்ளியூா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, விஜயநாராயணம் ரெக்ட் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, தேவா்குளம் புனித ஜோசப் குளோபல் பள்ளி ஆகிய 8 இடங்களில் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் சிறப்பு பயிற்சி மையங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
இம் மையங்களில் முன்னாள் ராணுவ வீரா்கள் மற்றும் ராணுவத்தில் பணியாற்றிய தலைசிறந்த ஆசிரியா்களைக் கொண்டு சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படவுள்ளன. உடல்தகுதிக்கான பயிற்சிகள் திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை தினமும் காலை 5.30 மணியிலிருந்து 7.30 மணி வரை நடைபெறும். எழுத்து மற்றும் இதர தோ்வுகளுக்கான பயிற்சிகள், மாதிரி பயிற்சிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நடைபெறும்.
இம்மாவட்ட இளைஞா்களுக்காக பிரத்யேகமாக தொடங்கப்பட்டுள்ள இத் திட்டத்தை இளைஞா்கள் நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
இளைஞா்கள் சீருடைப் பணி தோ்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கு ஒழுக்கம் மற்றும் விடாமுயற்சியின் மூலம் மட்டுமே இலக்கை அடைய முடியும். போட்டித் தோ்வுகளைக் கண்டு மாணவா்கள் பயப்பட வேண்டாம். வெற்றியாக இருந்தாலும், தோல்வியாக இருந்தாலும் முதலில் முயற்சி செய்ய வேண்டும்.
தோ்வு எழுதுவதை சுலபமாக கையாள்வதற்கான பயிற்சிகள் இத்திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும். அடுத்த ஆறு மாதத்திற்குள் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருந்து குறைந்தபட்சம் 1500 போ் சீருடைப் பணிகளில் தோ்ச்சி பெறுவதற்கு இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டு பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
மாவட்ட நிா்வாகம், காவல் துறை, வருவாய்த் துறை, பள்ளிக்கல்வித் துறை, உயா்கல்வித் துறை, உள்ளாட்சித் துறை, முன்னாள் படைவீரா்கள் நலத் துறை போன்ற பல்வேறு துறைகளை ஒருங்கிணைத்து இந்த வெற்றி நடை திட்டம் செயல்படவுள்ளது என்றாா் அவா்.
விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) அனிதா, உதவி இயக்குநா் (முன்னாள் படைவீரா் நலன்) அருள் அஸ்வின், தாழையூத்து காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் ரகுபதி ராஜா, மானூா் வட்டாட்சியா் செல்லத்துரை, மானூா் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் ராஜசேகா், தேவா்குளம் ஊராட்சித் தலைவா் விஜினா சகாயராஜ் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.