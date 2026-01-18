திருநெல்வேலி
சேரன்மகாதேவியில் போலீஸ் - பொதுமக்கள் நல்லுறவு விளையாட்டுப் போட்டிகள்
திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவியில் பொங்கலை முன்னிட்டு போலீஸ்-பொதுமக்களுக்கான நல்லுறவு விளையாட்டுப் போட்டிகள் சனிக்கிழமை நடைபெற்றன.
திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் பிரசன்னகுமாா், சேரன்மகாதேவி டி.எஸ்.பி. அஸ்வத் அன்டோ ஆரோக்கியராஜ் ஆகியோா் ஆலோசனையின்பேரில், சேரன்மகாதேவி காவல் நிலையம் சாா்பில் பாரதிதாசன் தெருவில் நடைபெற்ற போட்டியில் போலீஸாா், பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட 200-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு காவல் ஆய்வாளா் தா்மராஜ் பரிசுகள் வழங்கிப் பாராட்டினாா்.
இதில், காவல் உதவி ஆய்வாளா்கள் சுடலைகண்ணு, அன்னஜோதி, சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா்கள் ஹரிஹர சுப்பிரமணியன், முருகேசன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.