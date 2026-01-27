திருநெல்வேலி
அதிமுகவினா் மீது திமுக ஒன்றியக் குழு தலைவா் புகாா்
அம்பாசமுத்திரம் ஒன்றியக் குழுத் தலைவரை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்து தாக்க முயன்றதாக அதிமுகவினா் மீது காவல் நிலையத்தில் புகாரளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அம்பாசமுத்திரம் திமுக ஒன்றியச் செயலரும் ஒன்றியக்குழுத் தலைவருமான சிவனுப்பாண்டியன் என்ற பரணி சேகா் அம்பாசமுத்திரம் காவல் நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை புகாா் அளித்தாா்.
அதில், சிங்கம்பட்டியில் நடைபெறும் சாலைப் பணிகளைப் பாா்வையிடுவதற்காக அம்பாசமுத்திரம் ஒன்றிய அலுவலகப் பகுதியிலிருந்து புறப்பட்ட என்னை, அதிமுகவை சோ்ந்த சிலா் மறித்து தகராறில் ஈடுபட்டதோடு, அவதூறாகப் பேசி தாக்க முயன்றனா் எனக் கூறியுள்ளாா். அதன்பேரில், போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.