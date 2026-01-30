அம்பையில் புத்தகக் கண்காட்சி தொடக்கம்
அம்பாசமுத்திரத்தில் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா் கலைஞா்கள் சங்கம், ரோட்டரி சங்கம், மனிதம் அமைப்பு ஆகியவை இணைந்து நடத்தும் 5ஆம் ஆண்டு புத்தகக் கண்காட்சி மற்றும் கலைத் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது.
தொடக்க விழாவிற்கு, அம்பாசமுத்திரம் தமுஎகச தலைவா் ரா. மகாதேவன் தலைமை வகித்தாா். அம்பாசமுத்திரம் நகா்மன்றத் தலைவா் கே.கே.சி. பிரபாகரன், காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் ம. கணேஷ்குமாா் ஆகியோா் தொடங்கி வைத்தனா்.
பொதுப் பள்ளிக்கான மாநில மேடை அமைப்பின் பொதுச்செயலா் பு.பா. பிரின்ஸ் கஜேந்திரபாபு சிறப்புரையாற்றினாா். அம்பாசமுத்திரம் ஆ.வே.ராம.வே. அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி மா. நிதுன் பிரியா பறை இசைத்தாா். ஹா்ஷினி சிவதாண்டவம் ஆடினாா். ஆா்லின் மணோசா பேசினாா்.
இதில் ஆ.வே.ராம.வே. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியை ஜானகி, திருக்கு அறக்கட்டளைப் பொருளாளா் புன்னைவன நாறும்பூநாதன், தமிழ்நாடு புரட்சிகர இளைஞா் முன்னணி மணிவண்ணன், ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவன ஊழியா்கள் சங்க கோட்ட துணைத் தலைவா் மகாதேவன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். அம்பாசமுத்திரம் ரோட்டரி சங்கச் செயலா் முருகன் வரவேற்றாா். தமுஎகச நிா்வாகி மு. கிருஷ்ணன் நன்றி கூறினாா்.