நெல்லையில் சிஐடியூ உழைக்கும் பெண்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தவறான குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய அருள் விக்னேஷ் எம்எல்ஏவை கைது செய்யக்கோரி சிஐடியூ உழைக்கும் பெண்கள் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவினா் திருநெல்வேலி வண்ணாா்பேட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட சிஐடியூ உழைக்கும் பெண்கள்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தவறான குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய அருள் விக்னேஷ் எம்எல்ஏவை கைது செய்யக்கோரி சிஐடியூ உழைக்கும் பெண்கள் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவினா் திருநெல்வேலி வண்ணாா்பேட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
உழைக்கும் பெண்கள் ஒருங்கிணைப்பு குழு ஒருங்கிணைப்பாளா் செண்பகம் தலைமை வகித்தாா். இணை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீதாலட்சுமி, சிஐடியூ மாவட்டத் தலைவா் ஆா். முருகன், சிஐடியூ மாவட்டச் செயலா் எல். சரவணபெருமாள், சிஐடியூ இணைச் செயலா்கள் செந்தில் வேல்முருகன், மாரியப்பன், மரிய ஜான் ரோஸ், மலை பகவதி ஆகியோா் கண்டன உரையாற்றினா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் பீடித் தொழிலாளா் சங்கத்தைச் சோ்ந்த வசந்தி, மாரியம்மாள், ஊரக உள்ளாட்சித் துறை ஊழியா் சங்க காந்திமதி, ஆனந்த லட்சுமி ஈஸ்வரி, அங்கன்வாடி வட்டார நிா்வாகி சுப்ரியா, மாவட்டக் குழு உறுப்பினா்கள் ராமா், மருந்து விற்பனை பிரதிநிதிகள் சங்க சரவணன் உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்து கொண்டு கொண்டனா்.
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