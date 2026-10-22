The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
விலங்குகளிலிருந்து பரவும் ‘ஷமோண்டா’ தீநுண்மி: பிரான்ஸில் முதல் மனித பாதிப்புவார இறுதி, முகூா்த்த தினம்: 2,725 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்சென்னையில் ஆவின் பால் விநியோகத்தில் பாதிப்பில்லை: ஆவின் நிா்வாகம்தலைமைத் தோ்தல் ஆணையருக்கு எதிரான எந்தவொரு பதவிநீக்க தீா்மானமும் விதிகளின்படி பரிசீலிக்கப்படும்: ஓம் பிா்லாஇன்று சென்னைக்கு ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைசுதந்திர நாளில் தீபமேற்ற பிரதமர் மோடிக்கு இஸ்ரேல் அழைப்பு!நாம் தமிழர் வேட்பாளர் கார்த்திகா உள்பட 9 பேருக்கு ஜாமீன்!சமூகநீதித் துறை விடுதிகளில் மாணவர்களின் உணவுக் கட்டணம் உயர்வு!பேட்மிண்டனில் வெண்கலம் வென்ற மனிஷாவுக்கு ரூ. 30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை!

சிறுமியிடம் அவதூறாக பேசியவருக்கு ஓராண்டு சிறை

திருநெல்வேலி மாவட்டம் திசையன்விளை அருகே 13 வயது சிறுமியிடம் அவதூறாக பேசியவருக்கு ஓராண்டு சிைண்டனை விதித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

சிறை - பிரதிப் படம்

Updated On :

திருநெல்வேலி மாவட்டம் திசையன்விளை அருகே 13 வயது சிறுமியிடம் அவதூறாக பேசியவருக்கு ஓராண்டு சிைண்டனை விதித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது. திசையன்விளை அருகே உளள அப்புவிளை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சுடா்முத்து என்ற சுடலை(27). இவா் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு அதே பகுதியைச் சோ்ந்த 13 வயது சிறுமியிடம் ஆபாசமாக பேசி துன்புறுத்தினாராம்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் திசையன்விளை போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து அவரை கைது செய்தனா். திருநெல்வேலி மாவட்ட போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இவ்வழக்கை, நீதிபதி சுரேஷ்குமாா் விசாரித்து, சுடா்முத்து என்ற சுடலைக்கு ஓராண்டு சிைண்டனையும், ரூ.1,000 அபராதமும் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா். அரசு தரப்பில் வழக்குரைஞா் உஷா வாதாடினாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தவருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தவருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை

தொழிலாளியை தாக்கியதாக சிறுவன் கைது

தொழிலாளியை தாக்கியதாக சிறுவன் கைது

போக்ஸோ வழக்கில் தொழிலாளிக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை

போக்ஸோ வழக்கில் தொழிலாளிக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை

போக்ஸோ வழக்கில் தொழிலாளிக்கு ஓராண்டு சிறை

போக்ஸோ வழக்கில் தொழிலாளிக்கு ஓராண்டு சிறை

விடியோக்கள்

தமிழர்கள் எப்படினா...: சென்னையில் ராவணனாக யஷ்!

தமிழர்கள் எப்படினா...: சென்னையில் ராவணனாக யஷ்!

ஒரே கார்டு தான்: அமைச்சர் வெங்கடரமணன் விளக்கம்!

ஒரே கார்டு தான்: அமைச்சர் வெங்கடரமணன் விளக்கம்!