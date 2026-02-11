ஆலங்குளத்தில் கத்திரிக்காய் விலை வீழ்ச்சி
தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் சந்தையில் கத்திரிக்காய் விலை வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதால், விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனா்.
ஆலங்குளம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வெண்டை, சீனி அவரை, கத்தரிக்காய், தக்காளி போன்ற காய்கனிப் பயிா்கள் அதிக அளவில் பயிரிடப்படுகின்றன. இந்நிலையில் கடந்த பொங்கல் பண்டிகையின் போது, ஆலங்குளம் சந்தையில் 40 கிலோ கொண்ட ஒரு மூட்டை கத்திரிக்காய் ரூ.3,000 வரை விற்பனையானது. தற்போது, சந்தையில் வரத்து அதிகரித்துள்ளதால், அதே ஒரு மூட்டை ரூ.300 முதல் ரூ. 400 வரை மட்டுமே கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. அதாவது, ஒரு கிலோ கத்திரிக்காய் ரூ. 10-க்கும் குறைவாக விற்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகளின் வேதனை: ‘விளைச்சல் அதிகரித்தாலும், போதிய விலை கிடைக்காததால் பறிப்புக் கூலி மற்றும் போக்குவரத்து செலவைக்கூட ஈடுகட்ட முடியவில்லை’ என கூறிய விவசாயிகள், உற்பத்தி செலவு கூடக் கிடைக்காததால், கத்தரிக்காய் சாகுபடியில் மிகுந்த நஷ்டம் அடைந்துள்ளதாகவும் கவலை தெரிவித்துள்ளனா்.