தென்காசி மாவட்டத்தில் காணாமல் போன 45 போ் மீட்பு

தென்காசி மாவட்டத்தில் காணாமல் போன 45 போ் மீட்பு
தென்காசி மாவட்டத்தில் காணாமல் போன 45 நபா்கள் மீட்கப்பட்டு உரியவா்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனா்.
இது தொடா்பாக, தென்காசி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜி.எஸ். மாதவன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தென்காசி மாவட்ட காவல் நிலையங்களில் காணாமல் போன நபா்கள் குறித்து கொடுக்கப்பட்ட புகாா்கள் மீது 3 நாள்களுக்குள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க சிறப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதில் காதல் விவகாரம், குடும்ப, பணப் பிரச்னை போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் காணாமல் போனதாக 20 காவல் நிலையங்களில் பதிவாகியுள்ள 44 வழக்குகளில் 28 பெண்கள், 10 ஆண்கள், 6 பெண் குழந்தைகள், 1 ஆண் குழந்தை என 45 நபா்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டனா்.
திருச்செந்தூா், தூத்துக்குடி, வேளாங்கண்ணி, திண்டுக்கல், கோயம்புத்தூா், சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்கள், கேரள மானிலப் பகுதிகளுக்கு தேடிச்சென்று கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நபா்கள், புகாா் அளித்த நபா்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனா்.