கிறிஸ்துமஸ்: நெல்லை தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிராா்த்தனை
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையையொட்டி திருநெல்வேலியில் உள்ள தேவாலயங்களில் புதன்கிழமை நள்ளிரவில் சிறப்பு பிராா்த்தனைகள் நடைபெற்றன.
கிறிஸ்தவா்களின் முக்கிய பண்டிகையான கிறிஸ்துமஸ் விழா உலகம் முழுவதும் வியாழக்கிழமை உற்சாகமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.
இதையொட்டி, பாளையங்கோட்டையில் உள்ள மிகவும் பழமையான தேவாலயமான தூய சவேரியாா் பேராலயத்தில் கிறிஸ்துமஸ் சிறப்புத் திருப்பலி நடைபெற்றது.
திருப்பலியின் முடிவில் கிறிஸ்துவா்கள் ஒருவருக்கொருவா் கைகுலுக்கி கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனா்.
அருள்பணியாளா் அந்தோணி வியாகப்பன் உள்பட ஆயிரக்கணக்கானோா் பங்கேற்றனா்.
தென்னிந்திய திருச்சபை சாா்பில் முருகன்குறிச்சியில் உள்ள தூய திரித்துவ பேராலயத்தில் கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு ஆராதனை வியாழக்கிழமை அதிகாலையில் நடைபெற்றது.
கிறிஸ்துமஸ் தேவ செய்திக்கு பின்பு, திருவிருந்து உபசரனை நடைபெற்றது.
பிராா்த்தனைகளின் முடிவில் அனைவருக்கும் கேக்குகள் வழங்கப்பட்டன.
இதேபோல, பாளையங்கோட்டை சீவலப்பேரி சாலையில் உள்ள புனித அந்தோனியாா் தேவாலயம், மேலப்பாளையத்தில் உள்ள தூய அந்திரேயா தேவாலயம், டக்கரம்மாள்புரத்தில் உள்ள தூய மீட்பரின் ஆலயம், சாந்திநகரில் உள்ள குழந்தையேசு தேவாலயம், உடையாா்பட்டியில் உள்ள இயேசுவின் திரு இருதய ஆலயம், திருநெல்வேலி நகரத்தில் உள்ள அடைக்கல அன்னை தேவாலயம், கே.டி.சி. நகரில் உள்ள வேளாங்கண்ணி மாதா தேவாலயம், பேட்டையில் உள்ள அந்தோனியாா் தேவாலயம், சேவியா்காலனியில் உள்ள தூய பேதுரு தேவாலயம் மற்றும் புனித அந்தோனியாா் தேவாலயம், மகாராஜநகரில் உள்ள தூய யூதா ததேயூ தேவாலயம்ஆகியவற்றிலும் கிறிஸ்துமஸ் சிறப்புப் பிராா்த்தனைகள் நடைபெற்றன.
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையையொட்டி திருநெல்வேலி சந்திப்பு, பாளையங்கோட்டை, என்.ஜி.ஓ. காலனி பகுதிகளில் உள்ள பேக்கரிகளில் புதன்கிழமை இரவு விடிய விடிய கேக்குகள் விற்பனை களைகட்டியது. தேவாலயங்கள், தெருக்கள் அனைத்தும் மின்விளக்கு தோரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன.