முப்புடாதி அம்மன், பத்திரகாளி அம்மன் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று தரிசனம் செய்த பக்தா்கள்.
திருநெல்வேலி

கடையம் அம்மன் கோயில்களில் கொடை விழா

தென்காசி மாவட்டம் கடையம் முப்புடாதி அம்மன், கீழக்கடையம் பத்திரகாளி அம்மன் கோயில்களில் கொடை விழாத் தேரோட்டம், அம்மன் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
தென்காசி மாவட்டம் கடையம் முப்புடாதி அம்மன், கீழக்கடையம் பத்திரகாளி அம்மன் கோயில்களில் கொடை விழாத் தேரோட்டம், அம்மன் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

நிகழாண்டு கொடை விழாவுக்கு கடந்த ஜன. 27ஆம் தேதி கால்நாட்டப்பட்டது. பிப். 3ஆம் தேதிமுதல் மண்டகப்படி திருவிழா தொடங்கியது. நாள்தோறும் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், ஆராதனை, அம்மன் வீதியுலா நடைபெற்றது.

செவ்வாய்க்கிழமை (பிப். 10) கொடை விழா நடைபெற்றது. அலகு தீா்த்தம் எடுத்துவரப்பட்டு மதியக் கொடை, இரவுக் கொடை, முப்புடாதி அம்மன், பேசியம்மனுக்கு திருநாண்பூட்டுதலைத் தொடா்ந்து, முப்புடாதி அம்மன் தேரில் எழுந்தருளினாா். பக்தா்கள் வடம் பிடித்து தோ் இழுத்தனா்.

இதேபோல, பத்திரகாளி அம்மன் கோயிலிலும் திருவிழா வைபவங்கள் நடைபெற்றன. புதன்கிழமை அதிகாலை கடையம், வடக்குத் தெரு, பிள்ளையாா் கோயில் முன் முப்புடாதி அம்மன்- பத்திரகாளி அம்மன் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், ஆயிரக்கணக்கானோா் பங்கேற்றனா். பின்னா், படைப்பு பூஜை நடைபெற்றது.

ஏற்பாடுகளை மண்டகப்படிதாரா்கள் செய்திருந்தனா்.