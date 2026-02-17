பாதாள சாக்கடை வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும்- மாநகராட்சியில் மக்கள் மனு
பாதாள சாக்கடை மற்றும் குடிநீா் வசதி ஏற்படுத்தக் கோரி திருநெல்வேலி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் செவ்வாய்க்கிழமை மனு அளித்தனா்.
திருநெல்வேலி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீா்க்கும் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. துணை மேயா் கே.ஆா். ராஜூ தலைமை வகித்து பொதுமக்களிடம் மனுக்களை பெற்றாா்.
இக்கூட்டத்தில், நீதி உரிமைகள் குழு அமைப்பு சாா்பில் அளிக்கப்பட்ட மனுவில், சி.என். கிராமம் அருகே லெட்சுமிபுரம் தெரு முக்கில் இருக்கும் பொது குடிநீா்குழாயில் சிலா் தண்ணீா் பிடிக்க விடாமல் தடுக்கிறாா்கள். வாகனங்கள், கறிக்கடை பொருள்கள் கழுவுதல், மாடு குளிப்பாட்டுதல் என பல இடையூறு செய்து வருகிறாா்கள்.
ஆகவே, குடிநீா்க்குழாயை வேறு இடத்தில் உள்புறம் மாற்றி அமைத்து தரவேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
மாமன்ற உறுப்பினா் அல்லா பிச்சை அளித்த மனுவில், திருநெல்வேலி மண்டலம்,19 ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட கருங்காடு ரோடு தங்கம்மன் கோயிலுக்கு அருகில் சிறுபாலம் பழுதடைந்து ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. அதனை உடனே சீரமைத்து தர வேண்டும் எனக் கோரியிருந்தாா்.
பாலபாக்யா நகா் நலச் சங்கம் சாா்பில் அளிக்கப்பட்ட மனுவில், தச்சநல்லூா் மண்டலம், 3 ஆவது வாா்டில் தெற்கு பாலபாக்யாநகா் அமைந்துள்ளது. இந்த நகரின் இரண்டாவது மேற்கு குறுக்குத் தெருவில் பாதாளச் சாக்கடை வசதி இல்லை. கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் இதற்கான பணிகள் நடந்தன. இருப்பினும் இந்த பணி முழுமையடையவில்லை.
ரயில்வே தண்டவாளம் பகுதியை ஒட்டியுள்ள சாலை வழியாக தச்சநல்லூா் மேம்பாலம் வரை இந்த பாதாள சாக்கடை கொண்டு செல்லப்படுகிறது. அந்தப் பகுதியில் இருந்து தற்போது அணுகுசாலை அமைக்கும் இடத்தில் இரண்டு பாலங்கள் இடையே இணைப்பு கொடுக்கப்பட வில்லை. அப்பகுதியில் முறையாக இணைப்பு வழங்கி எங்களது பகுதியில் உடனடியாக பாதாள சாக்கடை சேவை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டிருந்தது.
பேட்டை செந்தமிழ்நகா் குடியிருப்போா் நலச்சங்கத்தினா் அளித்த மனுவில், 18 ஆவது வாா்டு திருப்பணிகரிசல்குளம் சாலைக்கு மேற்கு பகுதியிலிருந்து மழைநீா் வடிகால் ஓடை கட்டும் பணியை பேட்டை மதிதா இந்துக் கல்லூரி வரை நீட்டிக்கவும், பேட்டை திருமங்கை நகா் முதல் தெரு மக்கள் அளித்த மனுவில், தங்கள் பகுதியில் உள்ள 25 புதிய வீடுகளுக்கு மேலும் 500 அடி நீளம் பிரதான குடிநீா் குழாய் அமைத்து சிரான குடிநீா் கிடைத்திட வழிவகை செய்திடவும் வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
தச்சநல்லூா் தாமரை மக்கள் நலச்சங்கத்தினா் அளித்த மனுவில், தாமரை தெருவில் உள்ள பழுதடைந்த சிறுவா் பூங்காவிலுள்ள குறைகளை சரி செய்யவும், மின்கம்பத்தில் அதிக வெளிச்சம் தரக்கூடிய விளக்குகளை பொருத்திடவும் வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
43 ஆவது வாா்டு பிபிசி காலனி மக்கள் அளித்த மனுவில், பாதாளச் சாக்கடை பணிகள் முடிவுற்ற இடத்தில் சாலை அமைக்க வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
மக்களின் மனுக்கள் மீது விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு துணை மேயா் உத்தரவிட்டாா்.
குடை பிடித்தபடி முற்றுகை: மாநகராட்சி குறைதீா் கூட்டத்துக்கு தமிழக மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் மாநில நிா்வாகிகள் அப்துல் ஜப்பாா், ஜமால், மாவட்டச் செயலா் முத்துவீரன் ஆகியோா் தலைமையில் குடை பிடித்தபடி வந்து முற்றுகையிட்டு அளித்த மனு:
மேலப்பாளையம் சந்தை ரவுண்டானா அருகில் உள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தில் பயணிகள் நிழற்குடை இல்லாததால் மழையிலும், வெயிலிலும் மக்கள் சிரமப்படுகிறாா்கள். எனவே, அங்கு நிழற்குடை அமைக்க உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளனா்.
முற்றுகையில் மாநிலச் செயலா் உமா்பாரூக், மாவட்ட நிா்வாகிகள் பைரோஸ்கான், சாந்தி ஜாபா், ஜெய்லானி, திருக்குமரன், ரபீக், சங்கா் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.