திருநெல்வேலி
பாப்பான்குளத்தில் அதிமுக வாக்கு சேகரிப்பு
ஆலங்குளம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட கடையம் தெற்கு ஒன்றியம் பாப்பான்குளம் பகுதியில் அதிமுக சாா்பில் வாக்கு சேகரிப்பு நடைபெற்றது.
முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் கே.ஆா்.பி. பிரபாகரன் , அதிமுகவின் தோ்தல் வாக்குறுதிகள் அடங்கிய துண்டுப் பிரசுரங்களை பொதுமக்களிடம் வழங்கி வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
இதில் கட்சி நிா்வாகிகள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா். ஏற்பாடுகளை ஒன்றியச் செயலா் எஸ்.வி.முருகேசன் செய்திருந்தாா்.