தேசிய பூப்பந்து : இந்தியன் ரயில்வே, தமிழ்நாடு அணிகள் சாம்பியன்
திருநெல்வேலியில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான பெடரேஷன் கோப்பை பூப்பந்தாட்டப் போட்டியில் ஆண்கள் பிரிவில் இந்தியன் ரயில்வே அணியும், பெண்கள் பிரிவில் தமிழ்நாடு அணியும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றன.
அகில இந்திய பூப்பந்தாட்ட சம்மேளனம், தமிழ்நாடு பூப்பந்தாட்டக் கழகம், திருநெல்வேலி மாவட்ட பூப்பந்தாட்டக் கழகம், தென்பிராந்திய ஒய்எம்சிஏ ஆகியவற்றின் சாா்பில் 9-ஆவது அகில இந்திய பெடரேஷன் கோப்பை பூப்பந்தாட்டப் போட்டி, பாளையங்கோட்டை தூய யோவான் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பிரிவில் தலா 8 அணிகள் பங்கேற்றன. இதில் இறுதிச் சுற்று லீக் ஆட்டங்களுக்கு ஆண்கள் பிரிவில் தமிழகம், இந்திய ரயில்வே, இந்திய மின்சார வாரியம், ஆந்திரம் அணிகளும், பெண்கள் பிரிவில் தமிழகம், கா்நாடகம், கேரளம், ஆந்திரம் அணிகளும் தோ்வாகின.
இறுதிச் சுற்று போட்டிகள் முடிவில் ஆண்கள் பிரிவில் இந்தியன் ரயில்வே அணியும், பெண்கள் பிரிவில் தமிழ்நாடு அணியும் முதலிடம் பெற்றன. மேலும் ஆண்கள் பிரிவில் தமிழ்நாடு அணி இரண்டாமிடமும், ஆந்திரம், அகில இந்திய மின்சார வாரிய அணிகள் முறையே 3 மற்றும் 4 ஆவது இடங்களைப் பெற்றன.
பெண்கள் பிரிவில் இரண்டாமிடத்தை ஆந்திரம் அணியும், 3 மற்றும் 4 ஆம் இடங்களை முறையே கேரளம், கா்நாடக அணிகள் பெற்றன. வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு அகில இந்திய பூப்பந்தாட்ட சம்மேளன பொதுச் செயலா் ராஜாராவ் பரிசுகள் வழங்கினாா். இவ்விழாவில் தமிழ்நாடு பூப்பந்தாட்டக் கழகத் தலைவா் ஏ.கே.நடேசன், பொதுச் செயலா் விஜய், மாநில துணைத் தலைவா் சீனிவாசன், பொருளாளா் பாா்த்திபன், மாவட்டத் தலைவா் ராஜா ஏ.சாய்ராம், அகில இந்திய பூப்பந்தாட்ட சம்மேளனத் துணைத் தலைவா் எழிலரசன் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
ஏற்பாடுகளை மாவட்ட பூப்பந்தாட்ட கழக செயலா் வெள்ளைப்பாண்டியன், தலைமை ஆசிரியா் சாத்ராக் ஞானதாஸ் உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா்.