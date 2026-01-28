‘வாக்காளா் பெயா் சோ்ப்புக்கு ஜன.30 வரை அவகாசம் நீட்டிப்பு’

‘வாக்காளா் பெயா் சோ்ப்புக்கு ஜன.30 வரை அவகாசம் நீட்டிப்பு’
வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் இடம் பெறாதவா்கள் மற்றும் தகுதியான வாக்காளா்கள் உரிய படிவங்களை ஆவணங்களோடு அளித்து இறுதி வாக்காளா் பட்டியலில் பெயரை சோ்க்க ஜனவரி 30-ஆம் தேதி வரை காலஅவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான இரா.சுகுமாா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: மத்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 1.1.2026-ஐ தகுதி நாளாகக் கொண்டு வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடைபெற்று வருகிறது. இது தொடா்பாக வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் கடந்த டிச.19-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது.
இந்நிலையில் வாக்காளா்கள் ஏற்புரைகள், மறுப்புரைகள் தாக்கல் செய்யும் காலத்தை ஜன. 30-ஆம் தேதி வரை தோ்தல் ஆணையம் நீட்டித்துள்ளது. எனவே, புதிய வாக்காளா்களுக்கு படிவம் 6, வாக்காளா்கள் பெயா் நீக்கத்துக்கு படிவம் 7, வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தங்களுக்கு படிவம் 8 ஆகியவற்றை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களிடம் இருந்து பெற்று பூா்த்தி செய்து, உரிய ஆவணங்களுடன் மேற்கூறிய தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், ஜ்ஜ்ஜ்.ஸ்ா்ற்ங்ழ்ள்.ங்ஸ்ரீண்.ஞ்ா்ஸ்.ண்ய் என்ற இணையதளத்திலும், யா்ற்ங்ழ்ள் ட்ங்ப்ல் ப்ண்ய்ங் செயலி மூலமாகவும் படிவங்களை பதிவேற்றம் செய்து சமா்ப்பிக்கலாம். வாக்காளா்கள் பெயா்கள் பிப். 17-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் இறுதி வாக்காளா்கள் பட்டியலில் இடம் பெற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் எனக் கூறியுள்ளாா்.