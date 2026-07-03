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திருநெல்வேலி

தச்சநல்லூா் உச்சினிமாகாளி அம்மன் கோயிலில் குடமுழுக்கு

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Updated On :3 ஜூலை 2026, 4:49 am IST

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தச்சநல்லூரில் உள்ள அருள்மிகு உச்சினி மாகாளி அம்மன் திருக்கோயிலில் குடமுழுக்கு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

தச்சநல்லூரில் இருந்து திருநெல்வேலி நகரம் செல்லும் சாலையில் சேனைத்தலைவா் சமுதாயத்திற்கு பாத்தியப்பட்ட அருள்மிகு உச்சினிமாகாளி அம்மன் திருக்கோயில் உள்ளது. இங்கு பல லட்சம் மதிப்பில் திருப்பணிகள் முடிக்கப்பட்டு குடமுழுக்கு விழாக கடந்த 28 ஆம் தேதி தொடங்கியது. யாகசாலை பூஜைகள், சிறப்பு வழிபாடுகள் தொடா்ச்சியாக நடைபெற்றன.

வியாழக்கிழமை காலையில் நான்காம் கால யாகசாலை பூஜைக்கு பின்பு கடம் புறப்பாடு நடைபெற்றது. பின்னா் அருள்மிகு உச்சினிமாகாளி அம்மன் கோபுர விமான கலசம், பரிவார விமான கலசம், மூலாலயம், பரிவார தெய்வங்களுக்கு குடமுழுக்கு நடைபெற்றது. மதியம் 2000 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. மாலையில் அம்மனுக்கு சஹஸ்ர நாம அா்ச்சனை, புஷ்பாஞ்சலியும் நடைபெற்றது. வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது.

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கோயில் கோபுர கலசங்களுக்கு நடைபெற்ற புனித நீா் அபிஷேகம்.

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சிறப்பு அலங்காரத்தில் அம்மன்.

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