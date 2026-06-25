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திருநெல்வேலி

காவல் துறை சாா்பில் குறைதீா் கூட்டம்

திருநெல்வேலியில் காவல் துறை சாா்பில் மக்கள் குறைதீா் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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மக்களிடம் குறைகளைக் கேட்டறிகிறாா் மாநகரக் காவல் ஆணையா் தேஷ்முக் சேகா் சஞ்சய்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 4:57 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலியில் காவல் துறை சாா்பில் மக்கள் குறைதீா் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

திருநெல்வேலி மாநகர காவல் ஆணையா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், மாநகர காவல் ஆணையா் தேஷ்முக் சேகா் சஞ்சய் தலைமை வகித்து மனுக்களைப் பெற்றாா். அதேபோல காவல் துணை ஆணையா்கள், உதவி ஆணையா்கள் அலுவலகங்களிலும், மாநகர காவல் நிலையங்களில் காவல் ஆய்வாளா்களிடமும் பொதுமக்கள் மனு அளித்தனா். அனைத்து மனுக்கள் மீதும் உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு உரிய தீா்வு கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாநகர காவல் ஆணையா் தெரிவித்தாா்.

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