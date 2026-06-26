நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (25.6.2026)

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பாபநாசம்-93.40
சோ்வலாறு-90.81
மணிமுத்தாறு-75.79
வடக்கு பச்சையாறு-6
நம்பியாறு-14
கொடுமுடியாறு-46.75
தென்காசி மாவட்டம்
கடனா-62
ராமநதி-63.50
கருப்பாநதி-47.90
குண்டாறு-36.10
அடவிநயினாா்-80.25....
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