திருநெல்வேலி

மேல வீரராகவபுரம் சொக்கநாத சுவாமி கோயிலில் வருஷாபிஷேகம்

திருநெல்வேலி சந்திப்பு மேல வீரராகவபுரம் அருள்மிகு மீனாட்சியம்பாள் சமேத ஸ்ரீ சொக்கநாத சுவாமி திருக்கோயில் 11ஆவது ஆண்டு வருஷாபிஷேக விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த மீனாட்சியம்பாள்- ஸ்ரீ சொக்கநாத சுவாமி.

Updated On :21 மே 2026, 6:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இதையொட்டி, கோயிலில் காலையில் சிறப்பு யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெற்றன. விமான கும்பாபிஷேகமும் அதைத் தொடா்ந்து மூலவா் மற்றும் பரிவார தேவதைகளுக்கு வருஷாபிஷேகமும் நடைபெற்றன.

பின்னா் மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. பிற்பகலில் அன்னதானமும், மாலையில் புஷ்பாஞ்சலி மற்றும் திருவீதி உலாவும் நடைபெற்றன. இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

