Dinamani
இன்று முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறாா் சித்தராமையா: புதிய முதல்வராகிறாா் டி.கே. சிவகுமாா்ஐபிஎல்: எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் தோல்வி - ஹைதராபாத் அணி வெளியேறியதுமமதா, ஸ்டாலினின் தோல்விக்கு எஸ்ஐஆர் பணிகளே காரணம்! ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் குற்றச்சாட்டு!பொது இடங்களில் மாடுகளை வெட்டத் தடை: நீதிமன்றம்பவர்பிளேவில் வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷி!உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக 5 பேர் பரிந்துரை! தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மோகனா!நாட்டின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்! விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது!பிரதமர் மோடியுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!பினராயி வீட்டில் சோதனை! அமலாக்கத்துறை வாகனம் மீது தாக்குதல்!
/
திருநெல்வேலி

நான்குனேரி அருகே பொக்லைன் இயந்திரம் ஏறியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

திருநெல்வேலி மாவட்டம், நான்குனேரி அருகே புதன்கிழமை அதிகாலையில் சாலையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த இளைஞா் மீது பொக்லைன் இயந்திரம் ஏறியதில், அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

News image

பலி - பிரதிப் படம்

Updated On :28 மே 2026, 2:48 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி மாவட்டம், நான்குனேரி அருகே புதன்கிழமை அதிகாலையில் சாலையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த இளைஞா் மீது பொக்லைன் இயந்திரம் ஏறியதில், அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

நான்குனேரி அருகேயுள்ள கல்லத்தி வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் லெட்சுமணன் (18). இவா், அம்பலம் பகுதியில் உள்ள வாகனம் பழுதுபாா்க்கும் கடையில் வேலை செய்து வந்தாா்.

வேலை முடிந்த பின்னா், ஸ்ரீரங்கராஜபுரத்தில் உள்ள ஒரு தோட்டத்துக்கு தண்ணீா் கொண்டு செல்வதற்காக பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் நடைபெற்று வந்த இரவுநேரப் பணியை பாா்வையிட அங்கு சென்றிருந்தாராம்.

அப்போது, தூக்கம் வந்ததால் சாலையில் தூங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் அதிகாலையில் அதே ஊரைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணகுமாா் (31) என்பவா் அப்பகுதியில் நின்று கொண்டிருந்த பொக்லைன் இயந்திரத்தை பின்னோக்கி இயக்கினாராம். அப்போது, சாலையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த லெட்சுமணன் மீது இயந்திரம் ஏறியதில், சம்பவ இடத்திலேயே அவா் உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து நான்குனேரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

கஞ்சா வைத்திருந்த இளைஞா் கைது

கஞ்சா வைத்திருந்த இளைஞா் கைது

ஒசூா் அருகே ஒகேனக்கல் குடிநீா் குழாய் உடைப்பு

ஒசூா் அருகே ஒகேனக்கல் குடிநீா் குழாய் உடைப்பு

ஏரியில் 3-ஆவது முறையாக சவுடு மண் எடுக்க எதிா்ப்பு: வாகனங்கள் சிறைபிடிப்பு

ஏரியில் 3-ஆவது முறையாக சவுடு மண் எடுக்க எதிா்ப்பு: வாகனங்கள் சிறைபிடிப்பு

அனுமதியின்றி செம்மண் கிராவல் அள்ளிய 7 பொக்லைன், 2 லாரிகள் பறிமுதல்

அனுமதியின்றி செம்மண் கிராவல் அள்ளிய 7 பொக்லைன், 2 லாரிகள் பறிமுதல்

விடியோக்கள்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK