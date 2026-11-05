விபத்து, ஒலி, மாசு இல்லா தீபாவளியைக் கொண்டாடுங்கள்: மக்களுக்கு ஆட்சியா் வேண்டுகோள்
விபத்து, ஓலி மற்றும் மாசு இல்லாத தீபாவளியைக் கொண்டாடுமாறு திருநெல்வேலி மாவட்ட மக்களுக்கு ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளாா்.
தீபாவளி - கோப்புப்படம்
விபத்து, ஓலி மற்றும் மாசு இல்லாத தீபாவளியைக் கொண்டாடுமாறு திருநெல்வேலி மாவட்ட மக்களுக்கு ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளாா்.
இது தொடா்பாக அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: தீபாவளித் திருநாளில் ரசாயன கலவை பட்டாசுகளை வெடிப்பதால் நம்மை சுற்றியுள்ள நிலம், நீா், காற்று உள்ளிட்டவை பெருமளவில் மாசுபடுகின்றன. அதிகப்படியான ஒலி மற்றும் காற்று மாசினால் சிறு குழந்தைகள், முதியவா்கள், நோய்வாய்ப்பட்டோா் உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறாா்கள்.
உச்ச நீதிமன்ற தீா்ப்பின் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு அரசு 2018-ஆம் ஆண்டிலிருந்து தீபாவளி பண்டிகை தினத்தில் காலை 6 முதல் 7 மணி வரையும், இரவு 7 முதல் 8 மணி வரையும் மட்டுமே ஒலி எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடிப்பதற்கு நேரம் நிா்ணயம் செய்து அனுமதி வழங்கியது. அதன்படி, இந்த ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகையிலும் (நவ.8) மேற்கண்ட நேரத்தைக் கடைப்பிடித்து பட்டாசுகளை பட்டாசுகளை வெடிக்கவேண்டும்.
மேலும், பட்டாசுகளை வெடிப்பதால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் சீா்கேடு, உடல் நலப் பாதிப்புகள் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியம் பல நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது.
அதன்படி, பள்ளிகள், கல்லூரிகள், தேசிய பசுமை படைகள், பசுமை மன்றங்கள், தன்னாா்வ நிறுவனங்கள் மூலம் பொதுமக்களிடையே போதுமான விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த பள்ளி கல்வித்துறை, உயா் கல்வித்துறை, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் முனைவோா் ஆகிய துறைகளின் செயலா்கள், காவல்துறை இயக்குநா், அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியா்கள், சுற்றுச்சூழல் துறை இயக்குநா், மாநகராட்சி ஆணையா்கள், உயா் அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்போடு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட அளவில் உச்ச நீதிமன்ற ஆணையின்படி நடவடிக்கை எடுக்க அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியா்களும் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் மூலம் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனா். சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் பேணிக் காப்பது நமது கடமையும் பொறுப்பும் ஆகும்.
எனவே, பொதுமக்கள் குறைந்த ஒலி, குறைந்த அளவில் காற்று மாசுபடுத்தும் தன்மை கொண்ட பசுமை பட்டாசுகளை மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும்.
மாவட்ட நிா்வாகம் அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் முன் அனுமதியுடன், பொதுமக்கள் திறந்த வெளியில் ஒன்று கூடி கூட்டாக பட்டாசுகளை வெடிப்பதற்கு அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள நலச்சங்கங்கள் மூலம் முயற்சிக்க வேண்டும்.
அதிக ஒலி எழுப்பும் மற்றும் தொடா்ச்சியாக வெடிக்கக் கூடிய சரவெடிகளை தவிா்க்க வேண்டும். மருத்துவமனைகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள், அமைதி காக்கப்படும் இடங்கள், குடிசைப் பகுதிகள் மற்றும் எளிதில் தீப்பற்றக் கூடிய இடங்களுக்கு அருகில் பட்டாசு வெடிக்கக் கூடாது.
பொதுமக்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு அதிக மாசு ஏற்படுத்தாத பட்டாசுகளை அரசு அனுமதித்துள்ள நேரத்தில் உரிய இடங்களில் கூட்டாக வெடித்து இந்தத் தீபாவளியை மாசற்ற தீபாவளியாகக் கொண்டாட வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசும், மாசு கட்டுப்பாடு வாரியமிம் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.