இருசக்கர வாகனத்தை திருடிய 2 போ் கைது
திருச்சியில் வீட்டின் முன்பு நிறுத்தியிருந்த இருசக்கர வாகனத்தைத் திருடிய இருவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி சுப்பிரமணியபுரம் ஜெய்லானியா வீதியைச் சோ்ந்தவா் எம். லியாகத் அலி (54). இவா், கடந்த வியாழக்கிழமை தனது இருசக்கர வாகனத்தை வீட்டின் முன்பு நிறுத்திவிட்டு வெளியூருக்குச் சென்றுள்ளாா். சனிக்கிழமை வீட்டுக்கு திரும்பிவந்தபோது வீட்டின் முன்பு நிறுத்தியிருந்த இருசக்கர வாகனத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து கே.கே.நகா் காவல் நிலையத்தில் லியாகத் அலி அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா்.
இந்நிலையில், இருசக்கர வாகனத்தைத் திருடிய பாலக்கரை முதலியாா் சத்திரம் பகுதியைச் சோ்ந்த மணிகண்டன் (24), பீம நகரைச் சோ்ந்த ஜேகப் ஸ்டீபன் (24) ஆகிய இருவரையும் போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து இருசக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனா்.