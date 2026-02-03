திருச்சி
சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: முதியவா் கைது
திருச்சியில் 7 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லைக் கொடுத்த முதியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருச்சியில் 7 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லைக் கொடுத்த முதியவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி காஜாபேட்டையைச் சோ்ந்தவா் வி. ஸ்டீபன் ராஜா (58). இவரது வீட்டுக்கு அருகே வசிக்கும் இவரின் உறவினரான 7 வயது சிறுமி தனியாா் பள்ளியில் இரண்டாம் வகுப்பு படித்து வருகிறாா். இந்நிலையில், அந்தச் சிறுமி கடந்த ஜனவரி 22-ஆம் தேதி ஸ்டீபன்ராஜா வீட்டுக்கு விளையாட வந்துள்ளாா். அப்போது, ஸ்டீபன்ராஜா சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின்பேரில் கோட்டை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா். இந்நிலையில், சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த ஸ்டீபன்ராஜாவை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.