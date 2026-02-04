கோயில் உண்டியல் திருட்டு: சிறுவா்கள் உள்பட 4 போ் கைது
திருச்சி அருகே கோயில் உண்டியலைத் திருடிய இரு சிறுவா்கள் உள்பட 4 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி மாவட்டம், துவாக்குடி ராவுத்தா்மேடு பகுதி பாலமுருகன் கோயிலில் இருந்த உண்டியல் திருடுபோனது செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தெரியவந்தது.
இதேபோல, கோயிலுக்கு அருகேயுள்ள ராமச்சந்திரன் என்பவரது கடையின் பூட்டை உடைத்து கல்லாவில் இருந்த பணம், சிகரெட் பாக்கெட்டுகளையும் மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.
இதுகுறித்து கோயில் நிா்வாகி கோபால், கடை உரிமையாளா் ராமச்சந்திரன் ஆகியோா் அளித்த புகாரின்பேரில், துவாக்குடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா்.
இதில் இத்திருட்டுகளில் ஈடுபட்டதாக துவாக்குடி அண்ணா வளைவு பெரியாா் திடலைச் சோ்ந்த என். வினோத் (24), அரியமங்கலம் பாரதியாா் தெருவைச் சோ்ந்த எஸ்.சரவணன் (29) மற்றும் 13, 14 வயதுடைய இரு சிறுவா்கள் ஆகியோரை புதன்கிழமை கைது செய்த போலீஸாா் வினோத், சரவணன் ஆகிய இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா். சிறுவா்களை கூா்நோக்கு இல்லத்தில் ஒப்படைத்தனா்.