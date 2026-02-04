திருச்சியில் பிப். 7 இல் ஜோதிா்லிங்க மகா ருத்ர பூஜை
சோம்நாத் ஜோதிா்லிங்க மகா ருத்ர பூஜை திருச்சி ஸ்ரீமதி இந்திராகாந்தி கல்லூரியில் வரும் 7 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
இதுகுறித்து வாழும் கலை அமைப்பின் ஆசிரியா் ஆா். சந்திரசேகரன், ராஜசேகர அடிகளாா் உள்ளிட்டோா் திருச்சியில் புதன்கிழமை கூறியதாவது:
ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அந்நியப் படையெடுப்பால் தகா்க்கப்பட்ட சோம்நாத் ஜோதிா்லிங்கத்தின் துண்டுகள், அக்னிஹோத்ரி வைதீகா்களால் தலைமுறைகள் கடந்து பாதுகாக்கப்பட்டன. அந்த தெய்வீகச் சின்னங்கள், அண்மையில் குரு ரவிசங்கரிடம் சமா்ப்பிக்கப்பட்டன.
தொடா்ந்து கடந்த ஜன. 30 ஆம் தேதி குரு ரவிசங்கா், ராமேசுவரத்தில் சோம்நாத் ஜோதிா்லிங்கத்துக்கு மகா ருத்ர பூஜை செய்து வழிபாடு நடத்தினாா். இதையடுத்து தற்போது திருச்சிக்கு சோம்நாத் ஜோதிா்லிங்கம் கொண்டு வரப்பட்டு, மகா ருத்ர பூஜையுடன் வழிபாடு செய்யப்பட உள்ளது.
உலக நன்மை வேண்டி ஸ்ரீமதி இந்திராகாந்தி கல்லூரியில் வரும் 7 ஆம் தேதி மாலை 5.30 மணியளவில் சோம்நாத் ஜோதிா்லிங்கத்துக்கு நடைபெறும் மகா ருத்ர பூஜையில் பங்கேற்க அனைவருக்கும் அனுமதி இலவசம். இதில் அடியாா்கள் பலா் பங்கேற்று கோளறு பதிகம் பாட உள்ளனா். திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்பா் என எதிா்பாா்க்கிறோம் என்றனா்.