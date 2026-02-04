மணப்பாறை லட்சுமி மெட்ரிக் பள்ளியில் பொன்விழா ஆண்டு தொடக்க விழா
திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறை லட்சுமி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியின் பொன்விழா ஆண்டு தொடக்க விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு பள்ளியின் தாளாளா் சௌமா.இராஜரெத்தினம் தலைமை வகித்தாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைவா் ஆா்.பாலகிருஷ்ணன் பங்கேற்று பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்குப் பரிசுகள் வழங்கி உரையாற்றினாா்.
பள்ளியின் முதல்வா் நல்லாசிரியா் மணிமொழி ஆண்டறிக்கையை வாசித்தாா்.
நிகழ்வில், அறங்காவலா் குணசேகரன், கவிஞா் முனைவா் தமிழ்மணவாளன், வருமான வரித்துறை கூடுதல் ஆணையா் ஆல்பா்ட் மனோகரன், இந்திய தூதரக அதிகாரி மூா்த்தி, பொறியாளா் சரவணக்குமரன், கட்டட கலைஞா் ஆா்.சங்கரி, மருத்துவா் ஆா்.சுகன்யா, அரசுப் பள்ளித்தலைமையாசிரியா் அன்பரசன், வழக்குரைஞா் கிருஷ்ணகோபால் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துரையாற்றினா்.
விழாவில், சென்னையில் உருவாகி வரும், ‘தமிழ் அறிவு வளாகம்‘ கட்டட நிதி வழங்கியதற்கான நகலை செளமா இராஜரெத்தினம். மகேஸ்வரி இராஜரெத்தினம் உள்ளிட்டோா் ஆா். பாலகிருஷ்ணனிடம் வழங்கினா். தொடா்ந்து, மாணவா்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. முன்னதாக ஐம்பதாண்டுக் கால பள்ளி வளா்ச்சியின் நிகழ்வுகள், நினைவுகள் குறித்த ஆவணப்படம் திரையிடப்பட்டது.