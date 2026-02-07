வாக்காளரியல் கல்விக்கு தனித்துறை அவசியம்
வாக்காளரியல் கல்விக்கு தனித்துறை ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியமானது என தமிழ்நாடு லோக் ஆயுக்த உறுப்பினா் வீ. ராமராஜ் தெரிவித்தாா்.
எதற்காக வாக்காளரியல் தனித் துறையாக கற்பிக்கப்பட வேண்டும் எனும் தலைப்பிலான கருத்தரங்கு, திருச்சி அரசு சட்டக் கல்லூரியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இக் கருத்தரங்கை தொடங்கி வைத்து, திருச்சி மத்திய மண்டல காவல்துறைத் தலைவா் வி. பாலகிருஷ்ணன் பேசியதாவது:
1996ஆம் ஆண்டில் வாக்காளரியல், வாக்காளரிலிசம் என்ற வாா்த்தைகளை வடிவமைத்து அவற்றை வரையறை செய்து அதற்கான கொள்கைகளை உருவாக்கியவா் தமிழ்நாடு லோக் ஆயுக்த உறுப்பினரான வீ. ராமராஜ். வாக்காளா்கள் விழிப்புணா்வு உடைய மக்களாக இருந்தால் மட்டுமே சிறப்பான ஆட்சி சாத்தியமாகும். புதிதாக ஒரு குறிப்பிட்ட கல்வி பிரிவை ஏற்படுத்துவது சமூக முன்னேற்றத்திற்கு உதவக்கூடியது. இந்த வகையில் வாக்காளரியல் கல்வியானது பள்ளி, கல்லூரி பல்கலைக்கழகங்களிலும் எதிா்காலத்தில் பாடமாக இருக்கும் என்றாா் அவா்.
சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற தமிழ்நாடு லோக் ஆயுக்த உறுப்பினா் வீ. ராமராஜ் பேசியதாவது: வாக்காளா்களுக்கு விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தி உண்மையான ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதையும் நல்லாட்சிக்கும் உலக அமைதிக்கும் வழிவகுப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்ட வாக்காளரியல் கோட்பாடுகளை பரப்புவதே வாக்காளரிலிசம் ஆகும்.
வாக்காளரியல் என்பது வெறும் தோ்தல்களில் வாக்களிப்பதிலிருந்து, அறிவாா்ந்த வாக்களிப்பிற்கு மாறுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அமைதியான, சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தோ்தல்களை வளா்க்கும் நோக்குடன், வாக்காளரியலை ஒரு தனித் துறையாக நிறுவுவதன் மூலம் தூய்மையான மற்றும் வெளிப்படையான தோ்தல் சூழல் சாத்தியமாகும் என்றாா் அவா். மேலும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் அரசியல் அறிவியல் துறைத் தலைவா் பி. சக்திவேலு உள்ளிட்டோரும் பேசினா்.
கருத்தரங்க நிகழ்வுக்கு, கல்லூரியின் அரசியலமைப்பு சட்டப் பேராசிரியா் ஆா். ராஜா தலைமை வகித்தாா். உதவிப் பேராசிரியா் எஸ். ரேணுகா வரவேற்றாா். உதவிப் பேராசிரியா்கள் பி. ராமஜெயம், டி. முருகேஷ் மற்றும் சட்டக் கல்லூரி மாணவா், மாணவிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.