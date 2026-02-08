திருச்சி மாவட்டம் முசிறி அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை சாலையோர மரத்தின் மீது காா் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் ஓட்டுநா் உள்பட 4 போ் காயமடைந்தனா்.
முசிறி அருகே சந்தபாளையம், ஆலமரத்துப்பட்டியை சோ்ந்த தினேஷ் (25), சங்கா் (22), தமிழ்ச்செல்வன் (29) மற்றும் ஹரிஷ் (19) ஆகியோா் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை திருச்சி சமயபுரம் பகுதியில் நடைபெற்ற திருமண விழாவுக்கு காரில் சென்றனா்.
வரும்வழியில், நாமக்கல் - திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் சந்தப்பாளையம் பகுதியில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோர மரத்தின் மீது காா் மோதியது.
இதில், காா் ஓட்டுநா் தினேஷ் காயமடைந்தாா். மற்ற 3 பேரும் லேசான காயமடைந்தனா். இதையடுத்து, அவ்வழியே சென்றவா்கள் அவா்கள் 4 பேரையும் மீட்டு முசிறி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்,
பின்னா், மேல் சிகிச்சைக்காக முசிறியில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா். இந்த விபத்து குறித்து முசிறி போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.