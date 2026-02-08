திருச்சி மாவட்டம், லால்குடி மகா மாரியம்மன் கோயிலின் 62-ஆவது ஆண்டு பூச்சொரிதல் விழாவை முன்னிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் மாடுபிடி வீரா்கள் உள்பட 17 போ் காயமடைந்தனா்.
போட்டியின் தொடக்கமாக, லால்குடி வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் (ஆா்டிஓ) ஸ்ரீதா் ஜல்லிக்கட்டு வீரா்களிடம் உறுதிமொழி எடுத்து போட்டியைக் கொடியசைத்து தொடங்கிவகித்தாா். வட்டாட்சியா் ஞானாமிா்தம், டிஎஸ்பி ராஜமோகன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். ஜல்லிக்கட்டில் முதலாவதாக கோயில் காளைகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டன.
இதையடுத்து, திருச்சி, புதுக்கோட்டை, மதுரை, சிவகங்கை, அரியலூா், தஞ்சாவூா் மற்றும் லால்குடி சுற்று வட்டாரக் கிராமங்களில் இருந்து கொண்டுவந்த காளைகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வாடி வாசலில் இருந்து சீறிப்பாய்ந்துவந்தன.
அவ்வாறு வந்த காளைகளை அடக்க மாடுபிடி வீரா்கள் அணி அணியாக களமிறங்கினா். காளைகளை அடக்கிய மாடுபிடி வீரா்களுக்கும், யாருக்கும் பிடிபடாத காளைகளின் உரிமையாளா்களுக்கும் அலங்கார டேபிள், கட்டில், சோ், சில்வா் அண்டா ஆகியவை பரிசாக வழங்கப்பட்டன.
காளைகள் முட்டியதில் பாா்வையாளா்கள், காளைகளின் உரிமையாளா்கள், மாடுபிடி வீரா்கள் என மொத்தம் 17 போ் காயமடைந்தனா்.
விழாவில், திமுக மத்திய மாவட்டச் செயலா் வைரமணி, அதிமுக மாவட்டச் செயலா்கள் குமாா், பரஞ்சோதி, புள்ளம்பாடி ஒன்றியச் செயலா் சிவக்குமாா் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா். லால்குடி டிஎஸ்பி தலைமையில் 250 போலீசாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
வட்டார மருத்துவா் செல்வநாயகம் தலைமையில் மருத்துவா்கள் காயமடைந்தவா்களுக்கு சிகிச்சையளித்தனா். ஏற்பாடுகளை ஜல்லிக்கட்டு ஒருங்கிணைப்பாளா் காத்தான் மற்றும் விழாக் குழுவினா் செய்தனா்.