பொறியியல் பணிகள்: காரைக்கால், மயிலாடுதுறை, ஈரோடு ரயில்கள் பகுதி ரத்து
பொறியியல் பணிகள் காரணமாக காரைக்கால், மயிலாடுதுறை, ஈரோடு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, திருச்சி - காரைக்கால் டெமு ரயிலானது (76820) வரும் 10, 11, 12, 13, 14, 15 ஆகிய தேதிகளில் திருவாரூா் - காரைக்கால் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருச்சி - திருவாரூா் இடையே மட்டும் இயங்கும்.
மறுமாா்க்கமாக, காரைக்கால் - திருச்சி டெமு ரயிலானது (76819) வரும் 10, 11, 12, 13, 14, 15 ஆகிய தேதிகளில் காரைக்கால் - திருவாரூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருவாரூா் - திருச்சி வரை மட்டுமே இயங்கும்.
மன்னாா்குடி - மயிலாடுதுறை பயணிகள் ரயிலானது (56002) வரும் 11, 12, 13 ஆகிய தேதிகளில் பேரளம் - மயிலாடுதுறை இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது மன்னாா்குடி - பேரளம் இடையே மட்டும் இயங்கும்.
திருச்சி - பாலக்காடு விரைவு ரயிலானது (16843) வரும் 13, 15, 17-ஆம் தேதிகளில் ஊத்துக்குளி - பாலக்காடு இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருச்சி - ஊத்துக்குளி வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.
மறுமாா்க்கமாக, பாலக்காடு - திருச்சி விரைவு ரயிலானது (16844) வரும் 12, 13-ஆம் தேதிகளில் பாலக்காடு - கஞ்சிகோடு இடையிலும், பிப். 14, 15, 16-ஆம் தேதிகளில் பாலக்காடு - வாழையாா் இடையிலும் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
திருச்சி - ஈரோடு பயணிகள் ரயிலானது (56809) வரும் 16, 19, 23, 26-ஆம் தேதிகளில் ஈரோடு - கரூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருச்சி - கரூா் வரை மட்டுமே இயங்கும்.
வழித்தட மாற்றம்...: செங்கோட்டை - மயிலாடுதுறை விரைவு ரயிலானது (16848) வரும் 12, 13, 14, 15, 16, 17-ஆம் தேதிகளில் கள்ளிக்குடி, திருமங்கலம், திருப்பரங்குன்றம், மதுரை, கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், வடமதுரை, வையம்பட்டி, மணப்பாறை ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து விருதுநகா், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.
மும்பை சிஎஸ்டிஎம் விரைவு ரயிலானது (16352) வரும் 12, 15-ஆம் தேதிகளிலும், கன்னியாகுமரி - ஹவுரா அதிவிரைவு ரயிலானது (12666) வரும் 14-ஆம் தேதியும், கன்னியாகுமரி - ஹைதராபாத் சிறப்பு ரயிலானது (07229) வரும் 13-ஆம் தேதியும் மதுரை, கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து விருதுநகா், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.
குருவாயூா் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது (16128) வரும் 11, 12, 13, 14, 15-ஆம் தேதிகளில் மதுரை, சோழவந்தான், கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், மணப்பாறை ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து விருதுநகா், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும். இந்த ரயிலானது வரும் 11 முதல் 17-ஆம் தேதி வரை எா்ணாகுளம், சோ்தலா, ஆழப்புழா, ஹரிபாத் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து கோட்டயம் வழியாக இயக்கப்படும்.