வாடகை காா் ஓட்டுநா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
சொந்த காா்களை வாடகைக்கு விடுவோா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வாகன ஓட்டுநா்கள் திருச்சி பிராட்டியூா் வட்டாரப் போக்குவரத்து துணை ஆணையா் அலுவலகம் முன்பு திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
உரிமை குரல் ஓட்டுநா் தொழிற்சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு திருச்சி மாவட்டச் செயலா் முகமது யூசுப் தலைமை வகித்தாா். மாநிலத் தலைவா் சுடா்வேந்தன், மாநில பொதுச் செயலாளா் ஜாகிா் உசேன், மாநில துணைப் பொதுச்செயலா் சபரிநாதன், மண்டல செயலா்கள் முரளி கிருஷ்ணன், அப்பாஸ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றுப் பேசினா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில், பழைய வாகனங்களுக்கு எஃப்.சி. நேரத்தில் ஜிபிஎஸ் கருவி கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதனை அரசு செலவிலேயே பொருத்தித் தர வேண்டும். பிப்ரவரி மாதம் முதல் அமல்படுத்தப்படுவதை மாற்றி ஏப். 1-ஆம் தேதி வரை காலநீட்டிப்பு வழங்க வேண்டும். சட்டத்துக்குப் புறம்பாக செயல்படும் தனியாா் காா் செயலியை தமிழகத்தில் தடை செய்ய வேண்டும். சொந்தப் பயன்பாட்டுக் காா்களை வாடகைக்கு விடுவோா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
இதில் திருச்சி, தஞ்சை, அரியலூா், பெரம்பலூா், கரூா் மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த திரளான ஓட்டுநா்கள் கலந்து கொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பினா்.