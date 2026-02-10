திருச்சி அருகே பள்ளியில் புகுந்து தலைமையாசிரியரை அறைந்த மாணவரின் தந்தை கைது
திருச்சி அருகே அரசு உதவிபெறும் பள்ளியில் அத்துமீறி நுழைந்து தலைமையாசிரியரை அறைந்த மாணவரின் தந்தையை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி மாவட்டம், புங்கனூரில் அரசு உதவி பெறும் புனித வளனாா் மேல்நிலைப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு, முத்துக்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்த சே.சாா்லஸ் (40) என்பவா் தலைமையாசிரியராகப் பணியாற்றி வருகிறாா்.
இந்தப் பள்ளியில் புங்கனூா் மேலத் தெருவைச் சோ்ந்த க.ராஜா (45) என்பவரின் மகன் 8-ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறாா். அந்த மாணவா் செவ்வாய்க்கிழமை காலை பள்ளிக்கு வந்தபோது, முடி திருத்தம் செய்யாமல் வந்தது குறித்து தலைமையாசிரியா் சாா்லஸ் கேட்டுள்ளாா். அப்போது, தலைமையாசிரியரை எதிா்த்துப் பேசிவிட்டு பள்ளியிலிருந்து வெளியேறி, வீட்டுக்குச் சென்று தனது தந்தை ராஜாவை பள்ளிக்கு அழைத்து வந்துள்ளாா்.
இதையடுத்து தலைமையாசிரியரின் அறையில் அத்துமீறி நுழைந்த ராஜா, எனது மகனை முடி திருத்தம் செய்ய கட்டாயப்படுத்த நீ யாரு ? என ஒருமையில் பேசி தலைமையாசிரியரின் கண்ணத்தில் அறைந்துள்ளாா். மேலும், மிரட்டலும் விடுத்துள்ளாா். இதையடுத்து, அருகிலிருந்த ஆசிரியா்கள் அவரைத் தடுத்து நிறுத்தி அழைத்துச் சென்றனா்.
இதுகுறித்து சோமரசம்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் தலைமையாசிரியா் சாா்லஸ் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து ராஜாவைக் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.